Gogoro攜Electrum 發展印尼電動機車基礎設施

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）Gogoro繼日前與鴻海、印尼電池公司（IBC）和Indika能源公司合作後，今天再宣布與Gojek和TBS Energi Utama的合資公司 Electrum簽署合作備忘錄，加強開發印尼電動車輛的基礎設施。

Electrum是印尼叫車平台新創業者Gojek與TBS Energi Utama的合資公司，Gogoro今天透過新聞稿宣布雙方簽署合作備忘錄，Gogoro和Electrum將共同合作，致力加強開發印尼電動車輛的基礎設施，且專注於兩輪電動機車和高效率電池的發展。Gogoro將把電池交換平台導入印尼。

Gogoro和Gojek目前已經在雅加達南部進行智慧電動機車和電池交換站的先期試點計劃。

Gogoro指出，和Electrum的最新合作計畫，是利用雙方的跨領域專業技術，同步進行上下游資源整合，目標使Gojek和TBS的2030年零排放承諾可以順利實現，屆時 Gojek旗下車隊將100%使用電動機車。同時，TBS將投資於潔淨和可再生能源發展。

同時身兼Electrum總裁和TBS副總裁的Pandu Sjahrir 表示，作為印尼電動車輛產業的技術領導者，Electrum 的目標是加速發展印尼交通運輸電動化。要實現這項目標，需要導入世界級的技術。

同時擔任Electrum董事和Gojek執行長的Kevin Aluwi 則指出，Gojek和Gogoro去年已經展開在雅加達南部的合作計畫，目前已經導入數百輛Gogoro智慧電動機車和電池交換站，得到很好的評價。透過Electrum和 Gogoro之間的合作備忘錄，將在現有基礎上持續強化雙方的合作關係，找出使電動機車能夠成為印尼日常生活必需品的最佳方案，並實現Gojek車隊2030年完全電動化的目標。

Gogoro創辦人、董事長兼執行長陸學森強調，Gogoro 致力於加速電動車輛在印尼的發展和使用，正採取積極主動的方式支持開放式移動生態系統的發展，為電動車輛產業奠定基礎。

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Gogoro於今年1月21日宣布與鴻海、印尼電池公司（IBC）和Indika能源公司（PT. Indika Energy）建立聯合合作夥伴關係，在印尼建立一個開放且全面的電動車輛生態系統；該生態系統初期有四位創始成員，預期將來會有更多的移動產業公司加入。

Gogoro與鴻海、IBC、Indika建立的電動車輛生態系統，將從電池製造 （包括電池芯、電池模塊和電池組）開始，發展四輪電動汽車、兩輪電動機車和電動巴士（E-Bus）產業。合作範圍還包括電動汽車配套產業的發展，涵蓋儲能系統 （ESS）、電池交換與交換站、電池回收以及電池和電動車領域的研發（R&D）。（編輯：楊凱翔）1110126