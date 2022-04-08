工總通過苗豐強接任理事長 聘王文淵名譽理事長

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（中央社記者曾智怡台北8日電）工總今天舉行臨時理監事會，同意理事長王文淵請辭案，改由聯華神通集團董事長、工總副理事長苗豐強接任；新任秘書長人選授權苗豐強決定，蔡練生可望依循慣例轉任工總顧問，協助會務發展。

王文淵請辭案原處於擱置狀態，但由於慰留期限已於6日屆滿，因此工總今天召開臨時理監事會。

會議約上午11時召開，討論第一案即是王文淵請辭案，常務理事何語說明，稍早舉行的第12屆常務理監事會聯席會事中，對王文淵辭意甚堅深感惋惜，同意王文淵請辭案，因此請在場理監事決定是否同意，最後全體理監事拍手通過；另通過聘請王文淵榮任名譽理事長。

由於王文淵請辭，須遞補一名理事、並選出一名常務理事，第二案決議由理事候補第一位的大成集團副總裁韓家寅填補理事空缺；第三案決議由複成企業董事長林盛文擔任常務理事。

第四案是選從15名常務理事選出新任理事長，副理事長林明儒表示，全體常務理監事推薦現任副理事長苗豐強，他橫跨傳統產業、食品、石油、化學、特殊氣體和電池等產業，在台灣有5家上市櫃公司，去年合併營收超過新台幣5700億元。

林明儒表示，苗豐強無論個人修養、誠信經營，又具崇高學術地位，在社會責任以及國際觀都有獨到見解，事業相當成功，「所以今天討論可以說是一致推崇、不二人選」，未來台灣面臨疫情、兩岸、國際經濟情勢，由苗豐強領導工總，相信對產業界絕對有益。

最後由全體理監事拍手通過此案，苗豐強預期將在14日會員大會，首次以理事長身份亮相。

工總監事會召集人潘俊榮受訪時表示，苗豐強是接任第一順位、不二人選，工總需要一位大家長帶領會務繼續運作；不過，他也強調，一切都是等全力慰留王文淵理事長未果後，才開始考慮，在王文淵沒有回覆前，從未做任何補選新任理事長的考慮。

由於苗豐強出任理事長，副理事長將有一名空缺，何語提出特別動議案，通過由永豐餘創辦人何壽川擔任新任副理事長。

至於秘書長人選，蔡練生已自請退休，會中通過授權新任理事長與蔡練生討論新秘書長接任人選，並在一定時間辦理移交，蔡練生可望依據慣例轉任顧問，協助後續會務發展。

王文淵3月14日透過台塑發布新聞稿宣布請辭工總理事長，理由是不滿工總秘書長蔡練生因303停電事件擅發新聞稿，作為理事長無法節制秘書長行為等，決定辭去理事長一職。（編輯：潘羿菁）1110408