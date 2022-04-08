代工廠3月營收 英業達緯創攀高、廣達仁寶和碩破千億

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（中央社記者吳家豪台北8日電）筆電代工廠英業達受惠於遞延訂單及客戶急單拉貨，今天公布3月合併營收新台幣535.68億元，創單月新高；緯創以948.59億元改寫單月次高紀錄；廣達、仁寶、和碩3月營收皆突破千億元大關。

廣達3月合併營收約1102.88億元，月增21.6%，年增16.8%；今年第1季累計營收3017.81億元，年增12.2%。

廣達3月筆記型電腦出貨610萬台，月增130萬台；累計今年第1季筆電出貨1690萬台，季減15%，年減11%。

廣達向中央社記者表示，3月筆電出貨增加，主要受惠於季底拉貨效應。雖然第1季是傳統淡季，但因為客戶出貨遞延，導致今年第1季營收與出貨都優於以往季節性水準。

儘管廣達筆電工廠主要位於重慶，但隨著中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情清零管控擴大到昆山地區，可能影響零組件供應商出貨，增添不確定性，目前難以預估第2季出貨走勢。

仁寶3月合併營收為1027.64億元，月增24.6%，年減5%，今年首度單月營收突破千億元；累計今年第1季營收2678.58億元，年減0.8%。

仁寶3月筆電出貨460萬台，月增100萬台；累計第1季筆電出貨1180萬台，較去年第4季單季新高的1610萬台減少26.7%，相較去年同期減少9.9%。

緯創3月合併營收約948.59億元，月增46.77%，年增37.29%，改寫單月次高；累計今年第1季合併營收約2264.46億元，年增27.83%。

緯創3月筆記型電腦出貨230萬台，月增70萬台；3月桌上型電腦出貨90萬台，月增20萬台；顯示器出貨則較上月增加10萬台，3月達160萬台，。

緯創指出，3月受惠於季底拉貨效應，3大產品線同步成長，加上子公司緯穎表現優異、挹注緯創營收，帶動整體營收成長。因3月基期較高，4月筆電與桌機出貨可能月減、顯示器出貨將持平，第2季整體出貨有望逐月走揚，預期3大產品線將季增個位數百分比。

和碩3月合併營收達1155.63億元，月增35.76%，年增43.69%，重返千億元水準；累計第1季營收3238.25億元，年增49.49%。

和碩3月筆電出貨100萬台，月增44萬台；3月桌上型電腦與主機板出貨70萬至75萬台/片，月增20萬至25萬台/片。展望第2季，和碩表示，外在變數仍多，資訊、通訊、消費電子3大產品線出貨狀況需再觀察。

英業達3月合併營收為535.68億元，月增50.53%，年增30.65%，改寫單月新高，主因1、2月部分訂單遞延出貨，加上有客戶急單提前到3月交貨；累計今年第1季營收1287.95億元，年增15.15%。

英業達3月筆電出貨200萬台，月增50萬台；第1季筆電累計出貨500萬台，季減10.7%，年增4.2%。

展望第2季，英業達表示，若不考慮中國封城影響，根據客戶訂單，筆電出貨預估將較第1季小幅成長，伺服器和智慧裝置出貨將季增高個位數百分比。（編輯：楊蘭軒）1110408