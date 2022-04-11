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響應能源轉型 玉山金2035年全面撤煤創亞洲銀行首例

2022/4/11 15:03
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（中央社記者潘姿羽台北11日電）政府已經公布2050年淨零排放路徑，相關部會加緊腳步推動相關措施，民間企業也積極響應；玉山金控今天便宣布，將於2035年全面撤資煤炭相關產業，是亞洲首家銀行承諾在2035年全面撤煤。

由於燃煤產生的溫室氣體排放將對氣候造成重大衝擊，世界將擺脫煤炭視為是達成全球氣候目標的關鍵；2021年聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）達成「格拉斯哥氣候協定」，也是聯合國氣候協議有史以來，首次明確表述減少使用煤炭。

玉山金控今天發布新聞稿表示，為了積極與國際接軌，實踐COP26目標，承諾於2035年全面撤資煤炭相關產業；此項政策適用於玉山金控旗下所有子公司及海外據點，希望積極管理金融資產碳排放，增加綠色資產，降低投融資部位中的灰色資產，並透過金融資源的引導，推動社會能源轉型，實踐全球氣候目標。

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玉山進一步說明，針對煤炭商業活動，包括燃煤發電、煤礦開採及設備、煤炭買賣、煤炭運輸等占營收逾5%的企業，扣除協助企業減碳轉型的專款資金，玉山金控將於2035年底全面撤資煤炭相關產業；而銷售給顧客的債券若有涉及煤炭相關企業，也將全面於2030年底進行標示，並於2035年底停止銷售。

玉山金控總經理兼永續長陳美滿表示，玉山自2019年就不再提供燃煤電廠專案融資，如今更進一步承諾撤資煤炭相關產業，是玉山邁向淨零的重要里程碑，希望能發揮金融業的影響力。（編輯：趙蔚蘭）1110411

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