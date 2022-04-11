寶成3月營收受疫情波及 訂單穩健規劃印尼擴產

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（中央社記者潘智義台北11日電）製鞋廠寶成工業今天公布3月合併營收為新台幣220.75億元，較2月增加2.13%，但較去年同期減少10.7%。今年1至3月合併營收672.74億元，年減5.1%；另將在印尼擴充產能。

寶成透過新聞稿說明，3月營收不如去年，主要由於通路業務營收受中國疫情影響，影響消費意願，製鞋業務則保持營運穩健成長態勢。

寶成指出，目前訂單維持穩健，將以勞動力相對充裕的印尼為擴產核心，繼續提升其在東南亞的製造產能，並保持最大彈性，進行產能配置，包括西爪哇及中爪哇都有擴廠計畫，並持續布建多元化的生產基地，提升各地製造能力。

寶成工業持股51.11%重要子公司裕元工業3月自結營收為美金7.73億元（約新台幣220.09億元），較去年同期減少11.2%，其中製鞋業務則較去年同期成長11%。累計今年1至3月自結營收為23.95億美元（約新台幣3600.69億元），較去年同期減少4%，其中製鞋業務則較去年同期成長12.2%。

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由裕元工業的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際公司3月自結營收為人民幣13.35億元（約新台幣60.95億元），則較去年同期減少43.3%。累計今年1至3月自結營收為人民幣54.81億元（約新台幣250.24億元），則較去年同期減少25%。

寶成指出，3月單月與今年1至3月自結合併營收均較去年同期減少，主要由於通路業務（寶勝）營收表現受中國大陸疫情影響，抵銷製造業務的穩健成長；不計通路僅就製鞋業務方面，以美元計算3月單月與今年1至3月營收均為同期新高，且均較去年同期保持成長。製鞋業務方面3月單月營收年增約11%，今年1至3月累計營收年增約12%。（編輯：楊凱翔）1110411