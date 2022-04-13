避免房貸壓垮生活 房仲建議購屋納升息考量

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（中央社記者賴言曦台北13日電）房仲業者指出，房價持續攀升，讓30年期房貸漸成市場主流，若未來升息循環啟動，恐造成房貸族不小壓力，建議購屋貸款前將未來升息幅度列入考量，避免沉重房貸擠壓生活開支。

永慶房屋今天發布新聞稿指出，據金融聯合徵信中心2021年房貸資料統計，全台及七都會區新增房貸平均授信金額新台幣841萬元，其中台北市額度最高，為1621萬元，新北市及新竹縣居後，分別為967萬元及888萬元。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍認表示，全台七大都會區中，除了台南市，其他地區平均房貸都超過700萬元，可見在房價持續攀升下，房貸金額也隨之走高，民眾購屋壓力不小。

中央銀行3月間宣布升息1碼，陳金萍表示，若以五大行庫2月份新承作房貸利率1.367%為基準，且假設各大銀行完全反映跟進升息，預估房貸利率將上揚0.25%至1.617%。

陳金萍進一步計算，若以全台平均授信額度841萬元、30年期房貸平均攤提來看，每個月應還本息從2萬8491元增加到2萬9499元，與利率1.367%時相比，每個月將多支出1008元，30年來總繳利息約221萬元，較升息前增加逾36萬元利息支出。

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陳金萍指出，近年房價高漲，但因利率維持低檔，房貸負擔相對輕鬆，央行此波升息幅度對購屋族衝擊不大，但未來國際原料走勢、地緣政治風險、主體經濟貨幣政策、通膨等考量下，房價恐緩步上漲，在薪資無法同步成長情況下，貸款金額勢必往上提高，一旦升息逾3碼，民眾購屋信心與預算將受到影響。

針對有意購屋的民眾，陳金萍建議，預留未來升息幅度的空間，計算升息後將增加的費用，進行「升息壓力測試」，且勿過度運用財務槓桿，以免進入升息循環後，房貸成為不可承受之重，進而擠壓到其他日常開銷。（編輯：張均懋）1110413