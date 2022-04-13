更多編輯台推薦新聞：
停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

文曄斥資近50億元收購世健100%股權 溢價約8%

2022/4/13 15:18（4/13 22:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
半導體IC通路商文曄財務長暨發言人楊幸瑜13日召開重大訊息記者會，宣布將透過100%持有子公司WT Semiconductor Pte. Ltd.，以總金額新加坡幣2.322億元（約新台幣49.36億元），取得世健科技100%股權。中央社記者吳家豪攝 111年4月13日
半導體IC通路商文曄財務長暨發言人楊幸瑜13日召開重大訊息記者會，宣布將透過100%持有子公司WT Semiconductor Pte. Ltd.，以總金額新加坡幣2.322億元（約新台幣49.36億元），取得世健科技100%股權。中央社記者吳家豪攝 111年4月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北13日電）半導體IC通路商文曄今天宣布將透過100%持有子公司WT Semiconductor Pte. Ltd.，以總金額新加坡幣2.322億元（約新台幣49.36億元）、每股新加坡幣1.93元，取得世健科技100%股權，溢價約8%，藉此強化產品提供與市場擴張。

此交易待世健科技股東、相關主管機關、監管單位及新加坡高等法院核准同意後，預計今年第3季完成相關程序。

世健科技創辦人與執行長潘勇升（Albert Phuay）將透過此交易取得的部分現金，再投資WT Semiconductor Pte. Ltd. 20%股權，文曄科技將持有WT Semiconductor Pte. Ltd. 80%股權，潘勇升將續任世健科技執行長。

文曄財務長暨發言人楊幸瑜出席重大訊息記者會表示，此次主要收購世健科技的產品線、客戶及團隊，世健科技客戶主要分布在中國和東南亞，與文曄客戶群互補。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

楊幸瑜說，結合雙方已建立的客戶基礎，將大幅提升文曄於亞太區域的經銷能力，透過交叉銷售不同的產品線，雙方不僅可實現潛在綜效，同時也帶給供應商更多業務擴展的機會。

世健科技2004年於新加坡交易所上市，供應商包括Analog Device（ADI）、Microchip、Qorvo、Qualcomm、Samsung等，目前已有超過4000家客戶。2021年合併營收達15.985億美元（約新台幣464億元），年增44.2%；營業利益約3050萬美元，年增1.48倍；淨利約2450萬美元，年增1.37倍。（編輯：張均懋）1110413

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載