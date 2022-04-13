文曄斥資近50億元收購世健100%股權 溢價約8%

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半導體IC通路商文曄財務長暨發言人楊幸瑜13日召開重大訊息記者會，宣布將透過100%持有子公司WT Semiconductor Pte. Ltd.，以總金額新加坡幣2.322億元（約新台幣49.36億元），取得世健科技100%股權。中央社記者吳家豪攝 111年4月13日

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（中央社記者吳家豪台北13日電）半導體IC通路商文曄今天宣布將透過100%持有子公司WT Semiconductor Pte. Ltd.，以總金額新加坡幣2.322億元（約新台幣49.36億元）、每股新加坡幣1.93元，取得世健科技100%股權，溢價約8%，藉此強化產品提供與市場擴張。

此交易待世健科技股東、相關主管機關、監管單位及新加坡高等法院核准同意後，預計今年第3季完成相關程序。

世健科技創辦人與執行長潘勇升（Albert Phuay）將透過此交易取得的部分現金，再投資WT Semiconductor Pte. Ltd. 20%股權，文曄科技將持有WT Semiconductor Pte. Ltd. 80%股權，潘勇升將續任世健科技執行長。

文曄財務長暨發言人楊幸瑜出席重大訊息記者會表示，此次主要收購世健科技的產品線、客戶及團隊，世健科技客戶主要分布在中國和東南亞，與文曄客戶群互補。

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楊幸瑜說，結合雙方已建立的客戶基礎，將大幅提升文曄於亞太區域的經銷能力，透過交叉銷售不同的產品線，雙方不僅可實現潛在綜效，同時也帶給供應商更多業務擴展的機會。

世健科技2004年於新加坡交易所上市，供應商包括Analog Device（ADI）、Microchip、Qorvo、Qualcomm、Samsung等，目前已有超過4000家客戶。2021年合併營收達15.985億美元（約新台幣464億元），年增44.2%；營業利益約3050萬美元，年增1.48倍；淨利約2450萬美元，年增1.37倍。（編輯：張均懋）1110413