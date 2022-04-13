陳南光：烏俄戰恐加速數位人民幣推廣 台灣注意3威脅

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（中央社記者謝方娪台北13日電）央行副總裁陳南光說，烏俄戰可能導致中國加速推廣數位人民幣，未來台灣要注意數位人民幣對台灣的外溢效應、中國若推動兩岸貿易使用人民幣計價結算影響性，及中國若對台灣發動制裁，凍結台灣人民幣資產的衝擊等3大潛在威脅。

俄羅斯入侵烏克蘭，遭到國際制裁，陳南光今天出席台灣金融研訓院「超現實戰－金融戰」研討會，以「央行應對金融貨幣戰的攻防策略或金融業看國際金融戰」為題發表演講。

陳南光說，目睹俄羅斯央行受國際制裁的後果，中國應會更想降低自身金融脆弱性，有3種可能採取的措施，第一，中國人民銀行可能進一步評估調整外匯準備配置。

第二，中國可能擴大CIPS（人民幣跨境支付系統）的對外連結，積極推動雙邊貿易改以人民幣計價結算，擺脫對美元支付與結清算，以及SWIFT（環球銀行金融電信協會）兩者的依賴性。

第三，中國可能加速推動數位人民幣並向境外推廣使用。

在此之下，陳南光點出台灣未來要面對中國可能的3大威脅，第一，未來幾年中國若發行數位人民幣並擴大應用，對台灣將產生的外溢效應。

第二，中國若要求兩岸貿易使用人民幣計價結算，對台灣的影響性。陳南光認為，「雖然目前評估機率不會很高，但不能完全排除可能性」。

第三，中國若對台灣發動金融制裁，凍結台灣央行、金融機構、企業與民眾的人民幣資產，對台灣的衝擊。

陳南光也說，參考俄羅斯央行應對此次國際制裁的策略，台灣央行應對外匯準備的風險控管、資產幣別配置組合等議題定期進行安全性評估，以強化台灣金融韌性。

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他也認為，外匯準備是全體國民的財富，因此央行應揭露外匯準備的管理與應用，讓全民了解和監督。

陳南光說，以俄羅斯遭國際制裁事件為例，顯示一國央行外匯準備再多、資產配置再分散，一旦被凍結資產，急需時仍無法使用，因此台灣應思考為何要累積龐大的外匯準備、外匯準備最適合的規模是什麼，也應該提升外匯準備運用效率，例如適時投資戰略性資源，以增強台灣國力。（編輯：楊凱翔）1110413