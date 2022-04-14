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台灣精銳擬5月上旬上市 18日起競拍底價175.44元

2022/4/14 11:21
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）行星式減速機和齒排傳動零配件設計製造商台灣精銳預計5月上旬掛牌上市，預計4月18日啟動競拍，競拍底價新台幣175.44元，26日起公開申購。

台灣精銳預計5月上旬掛牌上市，配合上市前公開承銷作業，對外採競價拍賣共5215張，競拍底價新台幣175.44元，競拍期間從4月18日起至20日止；預計22日上午10時開標，並於26日至28日辦理公開申購。

台灣精銳自結3月合併營收新台幣3.41億元，月增32.3%，年增18%，創歷史單月新高，第1季自結合併營收8.61億元，年增10.45%，也創單季新高。

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台灣精銳從製造機械手臂起家，目前主要產品包括超精密伺服系統專用精密型行星式減速機、高精度齒輪及齒排（條），營收8成以上來自半導體、面板及醫療設備產業所需自動化設備及工具機，產品自製率超過9成。

減速機在製程扮演重要角色，不僅可控制馬達輸出轉速快慢，也可改變伺服馬達的出力、運動方向，藉此提升製程的精準度，是生產半導體、光電及電動車等高科技產品所需要自動化設備中、重要的關鍵零組件。（編輯：趙蔚蘭）1110414

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