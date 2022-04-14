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成交手續費5/1又漲 蝦皮：因應市場機制

2022/4/14 17:32
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（中央社記者吳家豪台北14日電）蝦皮購物去年4月針對部分拍賣和商城賣家調漲成交手續費，日前公告今年5月1日起將調漲非商城賣場成立訂單的成交手續費，引發賣家反彈。蝦皮今天向中央社記者表示，相關調整是因應市場機制。

蝦皮購物表示，除了已積極開放更多流量數據與優化賣家數據中心功能之外，近期也進一步推出「商品詳情優化」、「圖片產生器升級」等功能，提升賣家管理與營運的便利度，且提供賣家更具品質的行銷方式。

蝦皮購物指出，未來也將持續推出創新功能，與賣家一同打造更具競爭力、完善的購物環境，讓台灣電商產業邁向電商平台、賣家、消費者的三贏。

根據蝦皮官網13日發布的公告，自5月1日零時起，針對非商城賣場成立的訂單，於蝦皮促銷檔期成交手續費從3%調漲至4%，非促銷檔期成交手續費從2%漲至3%。

對此，網友在國內BBS社群平台批踢踢（PTT）直言，賣家遭遇如同「養套殺」、「割韭菜」，但也點出其他網購平台使用介面、金流系統、免運優惠不如蝦皮，賣家往往只能無奈接受。（編輯：翟思嘉）1110414

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