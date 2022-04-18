三商壽投資收益不佳 金管會：與俄債曝險無關

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（中央社記者謝方娪台北18日電）近期三商壽內部高層接連請辭，立委質疑三商壽是否因俄債曝險致財務出現警訊。金管會表示，三商壽投資收益表現不佳，是投資反向ETF失利，與俄債曝險無關。

為強化財務結構，三商美邦人壽今年3月下旬剛完成新台幣35.2億元現金增資募集，4月14日卻突然公告，為實踐全經理人經營，董事長陳翔玠、副董事長翁翠君雙雙辭任，在選任新任董事長前，董事長一職由總經理陳宏昇暫時代理，引起市場高度關注。

民進黨立委林楚茵今天在立法院財委會質詢指出，三商壽2021年稅後淨利10.9億元，年減逾2成，今年三商壽風控長、董事長、副董事長等高層接連離職，近期三商壽也公告預計處分部分國內不動產，相關跡象是否顯示三商壽財務狀況出現警訊，和三商壽俄債曝險部位是否有關。

金管會主委黃天牧表示，三商壽去年獲利表現，主因投資策略導致投資收益不是很好，並非俄債部位所致，金管會已特別進行監管中。金管會保險局會後揭露，三商壽去年是投資反向ETF失利。

針對外界關注三商壽高層接連請辭真實原因，金管會保險局長施瓊華說明，三商壽主要是希望讓專業經理人進來，請辭和俄債問題無關。

壽險公會統計，國內壽險業中，共國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、新光人壽、中國人壽、南山人壽、全球人壽、三商美邦人壽8家持有俄羅斯債券。

除了三商壽以外，其餘7家2月已針對持有俄債部位認列預期信用損失合計近130億元。三商壽持有俄債部位為53.8億元，占總資產0.38%，三商壽預計在第1季反映俄債減損金額。

黃天牧說，針對壽險業俄債曝險，金管會會專案控管有相關曝險的保險公司情況。（編輯：趙蔚蘭）1110418