更多編輯台推薦新聞：
達比修有1600K到手史上最快 收MLB生涯第80勝
運動

達比修有1600K到手史上最快 收MLB生涯第80勝

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析
產經

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

COVID-19疫情整理包 最新發展、防疫須知一次看

COVID-19疫情整理包 最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄軍大舉進攻烏東 澤倫斯基：頓巴斯之戰已開打
首頁 / 證券

原物料上漲題材支撐 華新股價盤中攻漲停

2022/4/19 11:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北19日電）華新麗華日前公布3月每股稅後盈餘新台幣0.59元，較去年同期大增79.77%，第1季每股稅後盈餘1.11元，搭配原物料上漲題材，今天盤中股價攻上漲停板42.75元。

華新自4月12日起漲迄今，6個交易日大漲47.66%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

電動車帶動電池市場加溫，電池正極材料上游化工原料硫酸鎳成為熱門產品，華新麗華日前表示，明年印尼廠可望投產的冰鎳，就是硫酸鎳上游原料。

華新麗華11日董事會決議，分別向青山集團旗下Ever Rising Limited及Berg Holding Limited 取得印尼旭日公司（PT. Sunny Metal Industry）50.1%股權，交易金額為2億美元，於印尼緯達貝青山工業園區（PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park）投資冰鎳廠及發電廠。（編輯：潘羿菁）1110419

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載