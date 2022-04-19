原物料上漲題材支撐 華新股價盤中攻漲停
2022/4/19 11:39
（中央社記者潘智義台北19日電）華新麗華日前公布3月每股稅後盈餘新台幣0.59元，較去年同期大增79.77%，第1季每股稅後盈餘1.11元，搭配原物料上漲題材，今天盤中股價攻上漲停板42.75元。
華新自4月12日起漲迄今，6個交易日大漲47.66%。
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電動車帶動電池市場加溫，電池正極材料上游化工原料硫酸鎳成為熱門產品，華新麗華日前表示，明年印尼廠可望投產的冰鎳，就是硫酸鎳上游原料。
華新麗華11日董事會決議，分別向青山集團旗下Ever Rising Limited及Berg Holding Limited 取得印尼旭日公司（PT. Sunny Metal Industry）50.1%股權，交易金額為2億美元，於印尼緯達貝青山工業園區（PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park）投資冰鎳廠及發電廠。（編輯：潘羿菁）1110419
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