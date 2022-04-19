3月國銀人民幣存款餘額連4跌 再探逾8年新低

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）中央銀行今天公布3月國銀人民幣存款餘額為人民幣2253.21億元，連續4個月下滑，且再次改寫2014年2月以來，逾8年的新低紀錄。

根據央行統計，3月國銀人民幣存款餘額合計為2253.21億元，月減20.74億元，其中外匯指定銀行（DBU）存款餘額較2月減少29.7億元、降至1967.62億元，國際金融業務分行（OBU）存款餘額則增至285.59億元。

央行外匯局官員表示，3月DBU不論是法人戶、個人戶、定存及活存都下滑，散戶減持人民幣的趨勢沒有改變，可能對於資產配置有其他想法，或想要更靈活運用資金；法人戶則因國內電子大廠以人民幣支付貨款，導致存款餘額減少。

至於OBU存款增加原因，外匯局官員說明，主因是有廠商將國外投資所得匯回，也有廠商將美元存款轉成人民幣所致。

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儘管近期人民幣相對台幣走升，散戶減持人民幣存款的趨勢依舊沒有改變，央行官員表示，人民幣存款前陣子貶很多，最近才升回來，投資人會有不同的考量，除了對於幣別配置的偏好程度，匯率承受度也很重要。

央行同時彙整銀行各天期最優的人民幣專案利率，1個月期為永豐銀的3.05%，3個月期是中信銀的3.28%，6個月期是渣打的2.4%，9個月期為安泰銀行的2.1%，一年期則是陽信銀行及土地銀行的2.4%。（編輯：林淑媛）1110419