房仲：預售仍夯 交易熱區平均總價普遍破千萬元

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（中央社記者賴言曦台北20日電）永慶房屋排序近一年各縣市行政區預售屋交易量後，歸納出10大預售交易熱區，不但近一年交易量皆破千件，平均總價也普遍超過新台幣千萬元，顯示預售市場交易熱絡。

永慶房屋今天發布新聞稿指出，觀察近1年全台各行政區預售屋交易狀況，前10名依序為桃園市龜山區4528件、桃園市中壢區3850件、台中市北屯區3777件、桃園市桃園區3328件、新北市板橋區2244件、新北市三重區2224件、台中市梧棲區2090件、台中市西屯區1697件、新北市林口區1599件、新竹縣竹北市1508件。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，國內經濟表現、資金寬鬆及低利環境，多重力道支撐下，推升民眾看好房市發展的預期心態，讓房市買氣持續升溫，同時帶動預售屋交易在全台遍地開花。

另從全台10大預售屋交易熱區平均總價來看，除台中梧棲區外，其餘皆超過千萬門檻。其中成交價格最高的是台中西屯區2182萬元，接著是新北市板橋區2005萬元，其後為新竹縣竹北市1734萬元。

陳金萍認為，目前國內缺工缺料嚴重、通膨高漲的情況下，營建成本居高不下，房價難下修，預期預售屋價格仍有持續上漲的空間。

但陳金萍也提到，可預測當預售屋禁止換約上路後，對於投機炒作導向的投資客來說，將大幅增加購屋風險，長期來看，投機炒作的客群將會退出預售市場，讓房價趨穩，市場重回自用及置產導向的健康環境。（編輯：張均懋）1110420