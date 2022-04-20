中南美經貿研討會 專家估商機潛力大

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）台灣目前已與中美洲4友邦簽署經貿相關協定，為進一步擴大合作，外交部今天委託台北市進出口公會舉辦「中南美洲貿易商機研討會」，邀集友邦大使、學者專家、廠商共聚一堂，媒合台灣與中南美合作商機。

台灣與貝里斯、巴拉圭簽有經濟合作協定（ECA），與宏都拉斯、瓜地馬拉簽有自由貿易協定（FTA）。外交部常務次長俞大㵢表示，今年7月將組商業考察團前往墨西哥、宏都拉斯、貝里斯等國。

與會者包括俞大㵢、外交部國合經濟司司長蔡允中、中美洲經貿辦事主任廖鴻達、台北市進出口公會美洲委員會主委宗緒順、中華經濟研究院資深副執行長李淳，以及多位產業界經理人。瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado）及宏都拉斯、貝里斯、巴拉圭駐台代表處皆派員出席。

李淳表示，不能小看簽署FTA的意義，以台紐簽署FTA為例，亮點是電動自行車，因為簽署FTA就算不是影響到每個產業品項的關稅，但紐西蘭卻是因為台紐FTA注意到台灣電動自行車是強項，台灣產品很快就躍升紐西蘭前三名的進口商，「可見商機無處不在，不是光從數據或距離可以看到的。」

李淳表示，2021年台灣與貝里斯貿易總額較前一年已增加76%，台貝ECA今年1月生效，更多後續市場潛力還在醞釀，從貝里斯進口的潛力產品例如冷凍龍蝦，降稅幅度超過10%，台商則可考慮出口護目鏡、汽車零組件等用品。

李淳表示，台灣與巴拉圭2021年雙邊貿易額較前一年增加27%，台巴ECA在2018年生效，台灣從巴拉圭進口的明星產品是牛肉，但其他部位肉品或固狀乳製品等還有開發商機。

李淳表示，台灣與瓜地馬拉2021雙邊貿易額較前一年增加54%，台瓜FTA在2006生效，2020年已經完成降稅承諾，瓜地馬拉對台出口的潛力商品是食物調製品、蝦類產品，台灣出口到瓜地馬拉的潛力商品是汽車零組件等。

李淳表示，台灣與宏都拉斯之間的降稅承諾預估到2027年可完成，台灣從宏都拉斯進口潛力商品是牛肉，台灣出口宏都拉斯的潛在產品包含冷藏、冷凍設備。

李淳指出，FTA除了降低關稅還有官方互動、協助取得投資資訊等功能，因此他認為台灣與友邦四國簽署FTA與ECA等協定，對拓展台灣在中南美經貿很有幫助。（編輯：黃國倫）1110420