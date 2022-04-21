業界反映移工入境程序慢 領務局：主因文件不夠齊備

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）業界反映申請移工入境程序緩慢，外交部領事事務局副局長周中興今天表示，主要是移工或仲介公司準備的文件不夠齊備，或仲介公司延誤領件造成，有時外館負責同仁因染疫無法作業也會造成影響。

外交部今天舉行例行記者會，周中興表示，勞動部去年起陸續開放印尼、泰國、越南、菲律賓等國移工入境，外交部領務局受理申請，為了舒緩業界缺工問題，對於先前因邊境管制過期的簽證，給予效期自動延長，但仍有雇主反映部分駐外館處速度緩慢或有送件額度設限。

周中興表示，經過外交部查證發現，申辦程序較緩是因需配合國內防疫措施，移工申請時要提具當地政府核驗過的檢核表，有時仲介公司無法提出，或移工申請文件不夠齊備、資料錯誤要補件，以及仲介公司延誤領取等都會影響，各國疫情不同，有時駐外館處同仁染疫無法執行業務也會延緩程序。

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對於外界反映申辦移工入境有總額限制，周中興說，除了駐菲律賓代表處之外，都沒有送件總額限制，菲律賓外館是為了配合當地防疫措施，所在辦公大樓有人流管制限制，每天限制收件300件，但實際送件沒有達到那麼多，所以並不構成問題。

周中興表示，領務局將持續配合台灣與各國防疫措施辦理申辦移工入境程序，他理解許多雇主很著急，希望申請的移工儘早進來，但也要顧及公平性，外交部會全力處理業務配合各界需求，呼籲國內雇主提醒國內外仲介，應事先備齊文件、儘早送件。（編輯：張均懋）1110421