股東告總經理違反證交法 金寶提誣告及妨害名譽

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（中央社記者吳家豪台北21日電）電子代工廠金寶面臨經營權之爭，股東今天提告總經理陳威昌違反證券交易法特別背信罪。金寶晚間表示，已經正式委請律師提告誣告及妨害名譽。

金寶將於6月27日股東常會改選董事，金寶前總經理、現任董事沈軾榮提名7席董事、3席獨董名單，為金寶經營權之爭揭開序幕。沈軾榮日前質疑金寶去年違法出售群創股票，金寶回應均依照內部程序依法辦理。

金寶股東委任律師何皓元今天到台北地檢署告發金寶總經理陳威昌，無視公開發行公司庫藏股認購規定，以自身職權協助金寶董事長許勝雄之子許介立認購金寶庫藏股6257張，侵害股東權益，涉嫌違反證券交易法特別背信罪。

何皓元透過新聞稿表示，金寶庫藏股自肥案已經被金融監督管理委員會裁罰新台幣72萬元，陳威昌明知違法，仍私自任命許介立擔任泰金寶電通策略長此一虛設職位，使未實際任職泰金寶電通、不符合認購金寶庫藏股股票資格的許介立，得以此不法方式領取金寶分配庫藏股股票，導致金寶及泰金寶電通遭受超過新台幣2900萬元損失。

金寶今天晚間發出聲明回應，有關股東提及金管會就金寶庫藏股裁罰乙事，金寶已依法定程序向金管會澄清在案。對於刻意以此事誣陷陳威昌及公司者，金寶均將依法追究。

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金寶指出，有關庫藏股的配發，是依據金寶民國107年3月30日董事會通過的買回股份轉讓員工辦法，該辦法是在前總經理沈軾榮任內訂定，許介立為泰金寶電通員工也經沈軾榮及相關主管簽核在案。

金寶表示，陳威昌為109年5月才到職擔任金寶總經理，對於某股東以刑案控告陳威昌，其用心令人費解，金寶將全力協助陳威昌捍衛名譽，維持公司正常營運及全體股東權益。（編輯：楊凱翔）1110421