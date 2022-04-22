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台積電：半導體是綠色產品 技術創新可更節能

2022/4/22 11:38
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（中央社記者張建中新竹22日電）台積電歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅今天表示，半導體是一個綠色產品，每年推動技術創新、更節能產品，將使能源耗損下降近10%。

何麗梅今天出席RA100地球解方-2022永續設計行動高峰會，演講「永續影響力 企業未來視野」，分享台積電的ESG經驗。

何麗梅說，大家都有深刻感觸，一個公司的存在與發展，跟ESG有緊密關係，企業經營要非常注重環境保護、關懷社會，非常良好的治理，才能夠成為永續企業。

ESG為什麼重要，何麗梅表示，這兩年大家特別有感覺，世界上任何一件事情，發生一個變動，對全球的人、整個世界都有相當大的影響，不管是經濟、生活、社會或政治層面都有影響。

何麗梅說，全世界投資人尤其對上市公司有越來越嚴的要求，一個不注重ESG的公司，不只是短期的問題，投資人也會離它而去，是緊急而迫切的問題。

何麗梅表示，台積電ESG的願景是提升社會，由創辦人張忠謀於2010年提出。台積電並訂定5大面向，包括綠色製造、責任供應鏈、多元包容職場、人才培育、關懷弱勢。

她說，台積電的使命是誠信正直、強化環保、關懷弱勢，價值是取得利害關係人信任、實現共享價值。台積電希望扮演的角色是追求創新的先行者、負責任的採購者、綠色力量的執行、員工引以為傲的公司、改變社會的力量。

台積電希望創造的價值包括重視道德、堅守法治、商業水準、經濟成長、關懷地球、平衡生活、公益共好。

何麗梅表示，台積電是大型生產事業，綠色製造對台積電是重中之重。她說，半導體本身是一個創新，是綠色產品，透過技術改進，使得效率更高、更節能，如果半導體停止應用或不成長，全世界會耗電更多。半導體每年推動技術創新，可使得能源耗損下降近10%。

何麗梅說，在追求永續過程中，光靠自己力量是不夠，一個人力量不大，一個企業力量比較大，很多企業一起可以帶動非常多人一起做，會形成很大力量。台積電期待與利害關係人充分溝通，股東、員工、客戶、供應商、政府、社會一起努力，為地球生存、企業創造永續未來。（編輯：張均懋）1110422

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