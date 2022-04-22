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台股本週上揚20.91點 電器電纜類股漲10%最大

2022/4/22 17:49
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（中央社記者潘智義台北22日電）台灣證券交易所今天公布統計，台股今天收在17025.09點，較上週上漲20.91點，漲幅約0.12%，其中以電器電纜類指數上漲10.35%最大，鋼鐵類指數下跌5%最大。

證交所發布新聞稿指出，本週未含金融類指數上漲33.87點，漲幅約0.23%，未含電子類指數上漲42.91點，漲幅約0.21%，未含金融電子類指數上漲99.87點，漲幅約為0.6%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2874.69億元，占全體上市股票交易金額23.63%；航運類2373.56億元，占19.51%；電子零組件類828.92億元，占6.82%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為電器電纜類20.32%、生技醫療類16.77%、航運類13.29%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆2799.24億元，全體上市股票成交金額為1兆2163.11億元，股票成交量週轉率為2.82%。

累計今年初開盤迄今共70個交易日，集中市場總成交金額為21兆1470.58億元，市場日平均成交金額為3021.01億元，股票成交量週轉率為39.39%，股票日平均成交量週轉率為0.56%。

證交所指出，今天全體上市公司市場總值為52兆8060.52億元，較上週4月15日市值52兆7669.09億元增加391.43億元，增幅約0.07%。（編輯：黃國倫）1110422

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