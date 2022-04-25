廠商檢修加上303停電 3月工業生產年增率探新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北25日電）經濟部統計處今天公布3月工業生產指數139.02，年增2.15%，連26紅，但年增率為109年6月以來、近22個月新低；統計處表示，主因廠商設備檢修及303大停電因素影響，共16.7%製造業家數反映受停電影響，以石油化學、塑橡膠、基本金屬業為主。

經濟部統計處今天公布3月工業生產統計，受惠全球經濟持續復甦、終端需求熱度不減，加上半導體產能滿載，工業生產指數為139.02，創下歷年單月次高，年增2.15%，連26紅。

其中，製造業指數為142.03，年增1.95%，同寫歷年單月次高，並為連續26個月正成長。統計處副處長黃偉傑分析，原因在於新興科技應用與企業數位轉型持續拓展，帶動半導體需求暢旺，但因去年同月基數較高，加上部分產業因停電及檢修影響生產量能，增幅明顯縮小，年增率是109年6月以來新低。

不過，整體而言，統計第1季製造業生產指數133.78，年增6.55%，仍延續108年第3季以來正成長態勢。

從製造業主要行業別來看，電子零組件3月工業指數174.85，年增率3.78%，是推升製造業生產長紅主力，已連續第28個月雙位數成長；其中積體電路業年增2.37%，主因5G、高效能運算、車用電子等相關晶片需求續強，加上半導體業者持續擴增產能，帶動晶圓代工、IC 封測、IC 載板等生產增加所致。

電腦電子產品及光學製品業生產指數創歷年單月新高，年增26.09%，黃偉傑表示，原因在於企業加速數位轉型，帶動雲端資料服務需求成長，加上供應鏈缺料緩解，訂單遞延生產，以及受中國封城影響，部分廠商接獲轉單緣故。

至於傳統產業，機械設備業因全球半導體產業擴廠需求強勁，以及5G 相關產業、自動化設備等接單暢旺，生產指數創歷年單月新高，年增9.55%；汽車及其零件業年增3.98%，則因電動小型轎車受惠新車上市及貨物稅減免推升買氣，加上汽車零件增產導致。

反觀化學原材料業年減8.22%、基本金屬業年減5.56%，黃偉傑表示，主因廠商進行設備檢修和停電效應導致，部分大廠只要大停電一天，就會影響國內上游供應；事實上，自去年12月起，這兩項業別就已連續4個月負成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃偉傑進一步說明，高科技產業有完善停電備援措施，反觀傳統產業，扣除部分廠商有自備汽電共生系統，其餘廠商若沒有電力備援機制，受到影響就會比較大。根據統計，經詢問2048家製造業，回覆受停電影響者約342家、占16.7%，其中石油化學、塑橡膠、基本金屬製品產業，均有兩成廠商反映受影響。

展望後續，黃偉傑表示，需求有助推升生產動能，但目前俄烏戰爭、供應鏈瓶頸、通膨等問題未解，加上中國封城效應，都會使全球國際貿易降溫，4月初世界貿易組織（WTO）也下修今年全球貿易量，台灣又以外貿為主，可能衝擊國內產業，停電、檢修效應消除後，是否減幅縮小、恢復正成長，仍須密切觀察。（編輯：楊凱翔）1110425