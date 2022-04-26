壽險類防疫保單掀下架潮 保誠人壽健康險將喊停

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽、蘇思云台北26日電）繼產險公司防疫保單停售後，壽險公司針對法定傳染病提供住院日額或定額補償的健康險也在4月下旬陸續停售。保誠人壽「醫吉御守」健康險提供確診補償新台幣2萬元等保障，將於今天下午5時30分緊急喊停。

防疫保單提供隔離或確診定額補償、確診醫療給付或接種疫苗發生不良事件等相關保障，主要為產險公司推出，不過少部分壽險公司健康險也針對法定傳染病提供住院日額或確診定額補償，即「類防疫保單」。

近日產險公司防疫保單紛紛喊停，改版後重新上架，壽險公司也展開類防疫保單下架改版潮。中壽「易保安」、新壽「活力罩」、台壽「安心365」均有提供法定傳染病住院日額給付，已分別在4月21日、25日和26日停售，南山人壽「日溢幸福」健康險是否停售，目前還在評估中。

提供法定傳染病確診補償2萬元的保誠人壽「醫吉御守」健康險將在26日下午5時30分緊急喊停，保誠人壽表示，若民眾在停止收件期限後進件或繳費將無法受理承保並儘速辦理退費作業，不過已完成投保手續且保單契約成立的保戶權益不受影響。

依「醫吉御守」條款約定，保期屆滿時，要保人得依續保當時公司陳報主管機關費率，按被保險人保險年齡交付續保保險費，以使契約繼續有效，保誠人壽指出，公司會在繳款日前15日寄發通知並載明依約定繳款方式進行扣款，若扣款成功會自動完成續約，不會另有續約通知。

保誠人壽也解釋，商品定價時採用的COVID-19發生率是參考2020年12月全球染疫狀況設定，當時尚未出現Omicron，目前主流病株為傳染性較高的Omicron，預期發生率大幅上升，且近日確診人數激增，預期損失率已嚴重偏離當初訂價假設。

考量風險胃納，有提供法定傳染病住院關懷保險金的新壽「活力罩」一年期健康險已在25日停售，後續是否改版再推新商品，新壽仍在評估中。中壽「易保安」一年期健康險也提供確診法定傳染病住院日額保險金等保障，於21日已停止銷售，目前正改版中。

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壽險主管指出，近日疫情和防疫政策大轉變，業界就已在評估保單是否足以支應目前客觀情況，加上產險公司防疫保單紛紛停售，加速民眾投保熱潮轉向壽險公司類防疫保單，但目前防疫環境和原先商品訂價假設已不太相同，壽險公司也必須衡酌承保風險。

防疫保單理賠條件放寬後，輕症居家照護視同住院，產、壽險公司針對法定傳染病提供住院日額給付的保單均適用，壽險主管坦言，近日確診人數不斷飆高，考量公司風險胃納，原有保單勢必要調整。（編輯：林淑媛）1110426