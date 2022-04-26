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同欣電首季獲利創次高 每股賺5.08元

2022/4/26 19:17
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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）半導體構裝廠同欣電第1季稅後獲利新台幣9.08億元，創單季次高，每股基本純益5.08元。

同欣電今天公布第1季合併損益，單季合併營收34.65億元，季減1.2%，創歷史單季第3高，首季合併毛利率33.79%，創同期新高，首季營業利益8.52億元，營益率24.59%，也創同期新高。

同欣電第1季稅後獲利9.08億元，僅次於去年第3季，創歷史單季次高，第1季每股稅後純益5.08元，優於去年第4季EPS 4.1元和去年同期EPS 2.68元。

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同欣電將於27日下午受邀參加券商舉辦線上法人說明會，屆時CMOS影像感測元件（CIS）、陶瓷基板、混合積體電路模組和高頻無線通訊模組等四大產品營運展望、低軌道衛星和醫療布局、國內COVID-19疫情影響等，將是法人關注焦點。

本土法人指出，同欣電積極布局桃園八德廠廠房，預期8月進入設備安裝，規劃第4季量產，購置竹北土地廠房以因應客戶對車用CIS元件需求，預計今年底至明年初開始裝機，預期完成認證後，產能可增加超過2成。（編輯：楊凱翔）1110426

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