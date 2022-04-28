亞太電攜手蝦皮店到店 擴張服務版圖

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（中央社記者江明晏台北28日電）亞太電信2月底攜手「蝦皮店到店」，開創電信商結合店到店寄取件服務；繼北北桃8家門市後，今天宣布擴大服務版圖至台中、新竹，預計4月底前全台將有18家門市納入。

亞太電今天發布新聞稿指出，自2月底攜手「蝦皮店到店」，開創全台首家電信商結合店到店寄取件服務，首波開放北北桃8家門市後，進一步南下拓展至台中、新竹，擴大服務版圖，預計4月底前全台將有18家門市，成為「蝦皮店到店」物流生態圈的服務據點之一。

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亞太電信表示，自啟動「蝦皮店到店」服務以來，帶動門市客流量持續成長，為門市注入新的活水，而近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫之際，一站式完成申辦電信門號、體驗3C商品、電商寄取件物流等跨業整合服務，受消費者好評。

亞太電信說明，第2波導入「蝦皮店到店」服務的Gt智慧生活門市，服務觸角更首度延伸至新竹及台中，包括新竹南大店、台中河南店、台中美村南店、台中大里店、大里中興店等，4月底前全台計有18家門市完成部署，未來將持續進行更多展店合作。（編輯：楊蘭軒）1110428