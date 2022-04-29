研華首季每股賺3.32元創新高 封城造成營收遞延

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（中央社記者吳家豪台北29日電）工業電腦廠龍頭研華今天公布第1季財報，稅後淨利新台幣25.72億元，季增13%，年增34%，每股盈餘3.32元，創單季新高。研華受到缺料、中國封城及物流管制影響，第2季營收可能遞延8%至10%。

研華今年第1季合併營收達161.2億元，季增2%，年增22.5%；第1季以美元計算營收為5.78億美元，年增25%，優於先前預期。

事業群方面，研華第1季以嵌入式物聯網平台事業群、應用電腦事業群、服務物聯網事業群表現最佳，營收分別年增27%、86%及66%。在區域表現方面，北美、歐洲及新興市場營收分別年增32%、31%及70%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙透過新聞稿表示，各主要市場景氣穩健復甦，全球綠能趨勢帶動電動車、風電等新能源相關需求強勁，過去受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響較深的博弈產業也恢復正成長，推升研華第1季營收再創新高。首季接單出貨比（B/B Ratio）為1.36，訂單去化狀況已逐步改善。

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展望第2季，陳清熙指出，受惠於工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等應用蓬勃發展，終端市場需求強勁，但關鍵物料缺口、4月中國昆山廠區與物流封控管制的挑戰仍在，預計第2季約有8%至10%的營收遞延影響。

陳清熙強調，研華內部已成立專案小組因應，並啟動昆山與林口兩地產能調控作業，將物料、產能和物流影響降至最低，維持整體營運穩定性。（編輯：張良知）1110429