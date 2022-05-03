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Apple Car傳由鴻海代工生產 定價逾10萬美元

2022/5/3 14:50
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）外界關注蘋果Apple Car進展，外媒引述爆料客消息指出，Apple Car定價可能高於10萬美元、定位豪華車款，預估最快2024年底亮相，可能委由鴻海集團操刀生產。

外界持續關注Apple Car進展，國外科技網站Notebook Check於2日引述爆料客LeaksApplePro消息報導，Apple Car定價可能高於10萬美元，市場定位豪華車款，預估2025年公布，也有可能在2024年底就亮相。

LeaksApplePro也進一步透露，Apple Car可能委由蘋果iPhone組裝代工合作夥伴鴻海集團操刀生產，不過實際發布和量產時間可能不同於上市時程。

報導並引述業界人士消息，蘋果並未打算大規模量產電動車款，蘋果可能將Apple Car定位為高階豪華電動車種，定價超過10萬美元，鎖定與特斯拉電動車Model S車款競爭。

報導並透露，Apple Car可能採用高階鈦金屬材料製造車體，也可能透過iPhone作為行車鑰匙；報導指出，蘋果的Car Key數位鑰匙功能已與BMW、起亞（Kia）等車廠合作，若在Apple Car電動車領域使用Car Key功能，也是合理的推測。

Apple Car進展和團隊動向備受關注，產業分析師郭明錤3月中旬15日曾貼文透露，Apple Car專案團隊已解散一段時間，若想要在2025年達到量產目標，必須在未來3個月至6個月內組織重組。

國外科技網站MacRumors分析，從2014年外界傳出蘋果通過電動車計畫Project Titan迄今，進程受阻傳言不斷，包括數位團隊高層主管更迭的消息，有關蘋果Apple Car傳言滿天飛，不過相關團隊如果重整成功，預期Apple Car仍有機會最快在3年內亮相。（編輯：楊凱翔）1110503

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