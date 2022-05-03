美利率會議前台股價跌量縮 法人：萬六關卡有撐

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）聯發科拉尾盤，台股跌幅收斂至百點內，仍失守16500點，守住5日線，成交值不到新台幣2000億元、創18個月來單日低量。法人表示，市場觀望氣氛濃，若本週美國FOMC利率決策會議後情勢明朗，台股在萬六關卡有強力支撐。

美股四大指數上週重挫，5月開盤首日科技股反彈，台股今天在五一連假後開盤走勢震盪，價跌量縮，電子股翻紅再回檔修正，金融股續弱，航運股震盪，台股一度下跌126.19點，尾盤聯發科小反彈，不過台股仍失守16500點整數關卡。

終場加權股價指數下跌93.28點，收在16498.9點，跌幅0.56%，守住5日線約16491點，電子股小跌0.65%，金融股下挫1.19%，航運股翻紅小漲0.37%。

台股今天成交值相對縮小至新台幣1771.03億元，創2020年11月13日以來低量，其中電子股成交值約946.29億元，占大盤單日成交值比重約53.4%，航運股成交值292.98億元，占比約16.5%。

根據統計，從3月21日至今天29個交易日中，台股僅有5天成交值超過3000億元，另有8天成交值低於2500億元，台股呈現震盪量縮格局。

群益期貨分析師容逸燊今天下午接受中央社記者電訪表示，台股今天量縮僅1771億元，較上週平均日均量減少1000億元，主要是在美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議前，市場觀望氣氛濃；上週美股崩跌、今天科技股反彈，台股雖下跌仍相對止穩。

展望台股後市，容逸燊分析，本週焦點在FOMC利率決策會議結果，預估最極端狀況是5月美國聯準會（Fed）升息2碼、6月升息3碼、7月升息2碼，

容逸燊指出，市場對於Fed鷹派升息態度已有反應，台股可望在情勢明朗後修正築底，後續觀察美國通膨影響，預估台股在萬六關卡有強力支撐，在16000點至17200點區間震盪。（編輯：黃國倫）1110503