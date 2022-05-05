聯發科攜手台大電資學院、至達 帶動EDA智慧化發展

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（中央社記者張建中新竹5日電）聯發科與台大電資學院及至達科技合作，將AI技術應用於IC設計，帶動EDA朝智慧化發展，研究成果獲國際肯定，入選電子設計自動化會議（DAC），將於7月大會上發表。

聯發科晶片設計研發本部群資深副總經理蔡守仁表示，聯發科追求技術領先，去年投入新台幣960億元於前瞻技術研發，並長期與國際頂尖大學及學者合作投入前瞻領域研究。

蔡守仁說，聯發科跨足尖端技術，在既有的積體電路設計自動化（EDA）工具外，選擇運用人工智慧AI輔助特定環節的晶片設計，幫助設計人員提高效率並自動執行最佳化任務，讓智慧化的EDA工具變成工程師的好助手。

蔡守仁表示，這次研發的方法讓聯發科天璣系列產品在功率、性能、晶片面積及時程PPAS等指標條件達到比傳統方式更好的成果，也推動AI的研究及應用在IC設計上更為普及。

聯發科與台大電資學院及至達合作，發表運用強化學習達到靈活的晶片擺置設計論文，把AI技術應用在IC設計上，可最佳化解決方案，大幅縮短IC設計時程，帶動EDA向智慧化發展。（編輯：張均懋）1110505