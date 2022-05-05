統一超首季每股賺2.09元 家樂福倉儲火災損失干擾

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（中央社記者江明晏台北5日電）統一超公布首季財報，因認列家樂福倉儲火災損失，合併稅前淨利年減4.44%，歸屬於母公司稅後淨利年減19.9%，每股盈餘2.09元。

統一超首季合併營收為新台幣676.67億元，較去年同期成長4.02%；合併稅前淨利32.51億元，較去年同期減少4.44%，主因第1季認列家樂福倉儲火災損失，但保險理賠金額尚未核定，排除後合併稅前淨利與去年同期約當。

統一超首季合併稅後淨利25.57億元，年減13.94%，歸屬於母公司稅後淨利21.7億元，年減19.9%，每股盈餘2.09元，較去年同期2.61元下滑0.52元。

近期疫情升溫，統一超商表示，整體經營仍逐步回穩，2022年首季台灣7-ELEVEN強化OPEN POINT會員生態圈，掌握網路購物、行動支付、社群團購、外送服務4大消費趨勢，加上鮮食、咖啡及ES佣金等類別持續穩健提升，帶動營收成長。

轉投資事業中，則有菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活、統一速達等表現亮眼，有效降低外部疫情干擾營運衝擊。

展望後勢，統一超說明，台灣7-ELEVEN穩定展店並持續整合線上線下服務，悠旅生活表現超越疫情前水準，菲律賓當地經營展現強勁成長力道，第2季營運成長可期。

7-ELEVEN門市截至2022年第1季店數共6441家，去年同期店數6134家。（編輯：趙蔚蘭）1110505