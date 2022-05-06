鴻海公布社會長程目標 2025年後達到10項承諾

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海今天公布ESG永續發展社會（Social）領域長程目標，提出到2025年之後10項應對項目與承諾，鴻海也預計5月中旬公布公司治理（Governance）領域目標。

鴻海今天新聞稿指出，社會領域長程目標聚焦幸福發展、共贏共榮等兩大核心目標，確立並落實人才吸引與留人、員工權益保障、人才培訓和發展、員工健康與安全、慈善公益等議題。

鴻海指出，集團全球員工總人數季節性高峰約100萬人，範圍擴及27個國家地區、超過130個據點，在面臨不同國家、文化、風俗、法規、客戶標準等環境下，員工照護一直是鴻海最具挑戰也是最重視的一環。

鴻海今天宣布以2020年為基準年，分別針對人才留任與培訓、權益保障、職場安全、義工服務等面向，提出10項應對目標與承諾，並訂定2025年以後各階段性里程碑。

這10項內容包括包容多元文化，吸引各方人才，提供平等就業機會，持續確保無任何違反公平就業事件發生；重視員工意見，不斷改善工作環境，促進人才留任，目標專業技術人才留任率達88%。

此外，鴻海宣示遵照聯合國國際人權相關公約、指導原則和權利宣言精神，並將延伸至價值鏈上所有勞工，促進其共同遵照。每年針對集團內部各園區及供應鏈各廠商進行勞動人權稽查，從現有每年30次增加到50次以上。

鴻海並規劃維持無任何損害公司及客戶商譽重大勞工權益事件紀錄；培養創新思想與工作習慣，促進員工不斷學習成長，創造增進人類幸福的產品與技術，提供專業技術人才每人每年平均專業類課程學習時數達60小時。

另外，鴻海訂定化學暴露造成的職業病維持0件紀錄；以優於業界標準，設定失能傷害頻率每百萬工時不大於0.14次目標；將失能傷害嚴重率降低到每百萬工時不大於6.88天；輔導高風險承攬廠商導入ISO45001職業健康安全管理體系認證，導入比例目標不小於70%；以共榮共贏為理念，推動員工社會服務獎勵辦法，並訂定台灣廠區義工服務累計時數不小於5000小時目標。

鴻海集團人資長暨永續委員會社會（S）小組負責人夏國安表示，此次挑選10大項社會長期目標，希望藉此讓所有利害關係人都有共同推動的方向。

鴻海指出，內部永續委員會未來將結合外部專業顧問，制定集團規範與目標、建立系統與稽核；同時成立區域中心，對接集團中央核心與各地事業單位共同推動ESG目標。（編輯：楊凱翔）1110506