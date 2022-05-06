台灣精銳7月擬漲價 下半年毛利率估近5成

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）行星式減速機和齒排傳動零配件設計製造商台灣精銳預計9日上市，估下半年毛利率近5成，7月和明年1月產品將漲價約3%至4%。

台灣精銳將於9日掛牌上市，今天下午舉行線上媒體座談會。董事長張重興表示，第1季毛利率和獲利大增，主要是新台幣匯率貶值助攻，此外台灣精銳產品從研發設計到製造屬於一條龍模式，有助毛利率表現。

展望今年營運，張重興指出，今年若無變數，逐步進入成長曲線，因為過去幾年資本支出已落實完成，預期今年資本支出規模僅新台幣3000萬元至5000萬元，台中中科后里園區三廠正準備新產品，只要超過生產節點，成本規模一致，營業額增加就可回饋於毛利率成長。

他指出，競爭廠商過去2年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情面臨瓶頸，而台灣精銳交貨持續順暢，藉此提升新客戶群，並增加市占率，經銷商也願意與台灣精銳合作。

展望毛利率走勢，張重興指出，材料價格從去年下半年起開始上漲，迄今漲幅達到30%至40%，材料交貨期約6至8個月，加上今年為員工加薪約6%，台灣精銳提前部署材料，並透過產能效益控制成本，預估今年下半年毛利率仍可維持近50%水準。

不過為了反映部分成本，張重興表示，台灣精銳規劃7月和明年1月將各漲價1次，幅度約3%至4%，目前已和經銷商協調完成。

法人預估，台灣精銳今年業績成長約兩位數百分點，高利潤的減速機產品助攻。

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台灣精銳第1季自結合併營收8.61億元，較去年第4季8.49億元微增1.37%，創單季新高。第1季合併毛利率48.72%，單季營業利益2.76億元，營益率32%，單季稅後淨利3.67億元，純益率達到42.62%，每股基本純益5.03元。

從產品應用來看，工具機占比2成，電子和半導體產業占比約2成，光電業占比2成，汽車業占比10%，食品醫療美妝占比15%，生醫產業占比5%，物流業占比5%。法人指出，台灣精銳在全球市占率約10.3%。（編輯：楊蘭軒）1110506