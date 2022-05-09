沛星第1季營收創新高 營業利益首度轉正

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（中央社記者蘇思云台北9日電）沛星互動科技（Appier）今天表示，美國市場成長強勁，今年第1季整體營收達42億日圓，創下歷史新高，第1季營業利益為300萬日圓，較去年同期虧損5.36億日圓大幅好轉，也是首次單季營業利益轉正。

Appier去年3月在日本東京證券交易所Mothers創業板正式掛牌上市，Appier今天舉行2022年第1季財報媒體說明會。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，沛星今年第1季營收創下42億日圓的歷史新高、年增率53%，為近3年新高並創下營業利益首次轉正；呼應營收成長加速，其年度經常性收入（ARR）創下158億日圓歷史新高，年增率49%。毛利年增率達60%，毛利率則提升到50%。

游直翰表示，由於業務成長強勁，沛星調高今年財測目標，營收從175億日圓調高到178億日圓，毛利從91億日圓調高到92億日圓，營業利益由虧損5.2億日圓減少到虧損2.9億日圓，稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）從5.8億日圓提高到8億日圓。

游直翰指出，東北亞客戶依舊是Appier全球營收占比最大區域、比例超過6成，其次為大中華區、美國和歐洲、中東與非洲（EMEA），再來是東南亞。美國市場今年第1季營收的季增率超過180%，年增超過14倍，占總營收9%。

媒體關注美國近期資本市場波動大，是否可能影響未來一年的美國市場動能。游直翰表示，通膨、金融市場震盪應是全球現象，Appier業務可透過數據比較，幫企業追蹤投入的每一塊錢的行銷成效，相信在此大環境下應會更加重要；目前美國客戶組成仍以遊戲與電商業為主，亦吸引到一些大型客戶，因此成長加快。

沛星今天也宣布與台灣最大連鎖超市全聯展開合作，協助整合全聯的線上與線下數據。

游直翰表示，產品包括AIQUA、AIXON與BotBonnie，利用其AI技術協助全聯整合，並豐富品牌跨網站與應用程式的數據資產，包括全聯官網、全聯支付PX Pay、PXGo!全聯線上購與線下POS數據，提供個人化的顧客體驗並優化其營運效率。（編輯：趙蔚蘭）1110509