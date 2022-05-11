鴻騰首季獲利年增169% 昆山廠第2季庫存無虞

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技第1季自結獲利3059.2萬美元，大幅年增169%，鴻騰指出，中國昆山廠部分生產基地短暫停運，短期內能恢復生產，目前庫存水位可因應第2季主要產品需求。

鴻騰10日公布第1季自結綜合損益，單季營收10.51億美元，較去年同期10億美元，年增達5%，單季獲利3059.2萬美元，較去年同期1135.7萬美元，大增169.4%。

根據香港媒體報導，鴻騰指出，第1季營收成長的原因，主要來自智慧型手機及電腦運算部門業務穩定需求，加上移動部門的電動車、以及汽車零配件業務加速成長；第1季獲利大增，則受惠成本有效控制、改善營運表現、以及產品組合有利推升獲利，此外，原材料成本反映給客戶。

展望第2季，鴻騰表示，已看到部分系統性風險，包括通脹壓力以及中國多個城市因本土COVID-19疫情封控導致供應鏈受阻等。不過鴻騰指出，對於前景仍然審慎樂觀，將繼續優化業務模式。

根據官網資料，鴻騰將現有業務部門重新命名6個類別，包括智慧手機、電腦運算、網路連接通訊、移動電動車零組件、最終產品及其他，符合3+3策略推動的產品線。

鴻騰預估，今年上半年智慧手機、電腦運算、以及其他業績可較去年同期持平，網通業績可能較去年同期小幅下滑，移動電動車零配件和終端產品的業績，則可望有明顯的年成長表現。

觀察中國封控影響，鴻騰指出，4月以來在昆山的部份生產基地經歷短暫停運，鴻騰全力配合當地政府防疫工作，並預期短期內能恢復生產，目前庫存水位可因應第2季主要產品需求。

鴻騰積極布局車用領域，先前預估今年續受惠電動車需求增加以及車載資訊娛樂相關產品滲透率逐步提高，推升產品市占率；今年持續擴大投資研發車載電子系統及自動駕駛主要零配件。

鴻海集團於2019年11月宣示，布局3大未來產業以及3大核心技術，其中3大未來產業包括電動車、數位健康、機器人領域，3大核心技術是人工智慧、半導體、新世代通訊。（編輯：楊凱翔）1110511