今年首季銀行刷卡金7826億 創歷年同期最高

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（中央社記者謝方娪台北12日電）國內民眾刷卡動能未減，金管會今天公布國銀3月簽帳額新台幣2822億元、首季簽帳額7826億元，雙創史上同期新高；首季非現金支付交易總額1.43兆元，全年有機會達到6兆元目標。

金管會今天公布信用卡業務最新概況，截至今年3月底為止，共有33家信用卡發卡機構，總流通卡數達5324萬張、月增23萬張，總有效卡數3412萬張、月增14萬張。3月簽帳金額2822億元，累計首季簽帳金額7826億元，雙創同期新高。

從個別銀行觀察，3月簽帳金額增幅前5大銀行，依序為國泰世華銀行增加76億元、中信銀行和台新銀行皆增加57億元、玉山銀行增加51億元、台北富邦銀行和永豐銀行皆增加26億元。

金管會銀行局副局長童政彰指出，觀察3月簽帳金額，大部分用於超市、量販、百貨、電商和交通等方面的金額較多。

金管會先前設定非現金支付目標為2023年底非現金支付交易筆數達78億筆、非現金支付交易金額達6兆元；金管會今天揭曉今年首季非現金支付交易筆數達12.95億筆，年增2.21%，非現金支付交易金額為1.43兆元，年增10.85%。

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童政彰指出，疫情時期民眾會避免使用現金，加上金管會請各金融機構鼓勵民眾多使用非現金支付，非現金支付交易金額今年有機會提前達標6兆元目標，非現金支付交易筆數則相對有挑戰。

從非現金支付交易金額觀察，今年首季信用卡交易占比54.75%，ATM轉帳占比27.54%，票交所ACH占比5.58%，轉帳卡占比4.93%，電子支付占比3.46%，全國繳費網占比2.53%，儲值卡占比1.21%。從交易筆數觀察，則以儲值卡占比43.57%、信用卡占比40.32%最大宗。（編輯：潘羿菁）1110512