更多編輯台推薦新聞：
3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀
國際

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

疫情整理包》本土6萬5385例 13日起確診者親友可代看診領藥

疫情整理包》本土6萬5385例 13日起確診者親友可代看診領藥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
防染疫孕婦釀重症 未滿36週擬增2住院評估原則
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300

台股大跌389點 台積電收跌16元金融航空重挫

2022/5/12 13:42（5/12 14:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股12日大跌389點，收在15616.68點。（中央社檔案照片）
台股12日大跌389點，收在15616.68點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美4月CPI指數不如市場預期，市場憂慮升息加速，美股下挫，台股今天開低走弱，金融、航運成重災區，台積電等電子權值股跌幅加深，大盤一路摜破15800點和15700點整數關卡，終場收在最低點15616.68點，大跌389.57點。

美國公布4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，市場擔憂美國聯準會（Fed）加速升息，美股4大指數收黑，台股今天開低震盪走弱，金融股成為重災區，航空雙雄長榮航、華航午盤過後跌幅加深，拖累航運股翻黑重挫，牽動大盤摜破15800點和15700點整數關卡。

午盤過後晶圓代工龍頭台積電跌幅擴大，代表中小型股的櫃買OTC指數加速探底，大盤跌點超過300點，跌破前波低點15734點，尾盤類股幾乎皆墨，終場台股大跌389.57點，收在15616.68點，是今天最低點，跌幅2.43%，成交值為新台幣2583.66億元。

其中電子股成交值約1230億元，占大盤單日成交值比重約47.6%，航運股成交值515億元，占比約20%。電子股今天大跌2.12%，金融股重挫3.34%。

根據統計，從3月21日迄今36個交易日期間，台股僅5個交易日成交值超過3000億元，且有11個交易日低於2500億元，呈現價跌量縮走勢。

晶圓代工龍頭台積電尾盤股價續跌，終場收在505元，下跌3.07%，跌16元，市值蒸發4149億元、跌破13.1兆元，聯發科翻黑收在820元，下跌1.09%，聯電收在47.8元，下跌1.75%，鴻海收102元，小跌0.97%。日月光投控收在93元，下挫3.33%，台達電收在218.5元，下跌2.24%。

ABF載板三雄今天走弱，欣興收在208.5元，下跌1.65%，南電收在381元，下跌2.56%，景碩收在164元，下跌2.38%。

航運股重挫超過4%，貨櫃三雄長榮收139元，下跌3.81%，萬海收在148.5元，下跌1.98%，陽明收121元，下挫2.42%；航空雙雄成重災區，長榮航收31.15元，大跌9.84%，華航收24.55元，大跌9.41%。

金控股跌深，其中富邦金收在63.3元，大跌4.38%，國泰金收在54.1元，大跌3.74%，中信金收在26.05元，下跌3.87%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，上半年利空集結，包括俄羅斯與烏克蘭戰事拉長、美國聯準會（Fed）鷹派升息氣盛、COVID-19疫情升溫、中國升高封控導致科技產品需求下滑等，衝擊台股加權指數持續破底。

展望台股後市，沈建宏指出，短線來看，台股加權指數已修正至滿足點，股市下跌後台股本益比趨於合理，配合高股息殖利率保護、美國10年公債殖利率衝高破3%後漸降溫、外資期貨未平倉空單來到萬口以下等因素，短線台股仍有機會反彈，但反彈後在利空變數下，預期第2季台股指數將反覆測底。

中長期來看，沈建宏表示，經濟解封是必然趨勢，有利下半年景氣回神；市場情緒VIX恐慌指數回落，目前已接近最壞情況；在企業營運，中國堅持清零，預估全面復工最快也要5月中下旬以後，但利空一次出盡，有利技術面打出堅強底部。（編輯：楊凱翔）1110512

延伸閱讀
通膨陰影難散 美股道瓊連5黑那斯達克跌逾3%國安基金護盤時間點？蘇建榮：台股重挫、量縮至1000億楊金龍坦言經濟保4有疑慮 輸入性通膨壓力持續央行：地緣政治緊張等4大風險 全球高通膨現象恐更持久台積電4月營收衝至1725.61億元 創歷史新高疫情通膨影響 研調再度下修全球智慧手機產量台股量縮收黑守住萬六 分析師：盤勢仍偏弱台股重挫359點收16048點 台積電股價創近一年新低台股萬六保衛戰 投顧：資金退潮電子股修正壓力大
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀