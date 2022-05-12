台股大跌389點 台積電收跌16元金融航空重挫

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美4月CPI指數不如市場預期，市場憂慮升息加速，美股下挫，台股今天開低走弱，金融、航運成重災區，台積電等電子權值股跌幅加深，大盤一路摜破15800點和15700點整數關卡，終場收在最低點15616.68點，大跌389.57點。

美國公布4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，市場擔憂美國聯準會（Fed）加速升息，美股4大指數收黑，台股今天開低震盪走弱，金融股成為重災區，航空雙雄長榮航、華航午盤過後跌幅加深，拖累航運股翻黑重挫，牽動大盤摜破15800點和15700點整數關卡。

午盤過後晶圓代工龍頭台積電跌幅擴大，代表中小型股的櫃買OTC指數加速探底，大盤跌點超過300點，跌破前波低點15734點，尾盤類股幾乎皆墨，終場台股大跌389.57點，收在15616.68點，是今天最低點，跌幅2.43%，成交值為新台幣2583.66億元。

其中電子股成交值約1230億元，占大盤單日成交值比重約47.6%，航運股成交值515億元，占比約20%。電子股今天大跌2.12%，金融股重挫3.34%。

根據統計，從3月21日迄今36個交易日期間，台股僅5個交易日成交值超過3000億元，且有11個交易日低於2500億元，呈現價跌量縮走勢。

晶圓代工龍頭台積電尾盤股價續跌，終場收在505元，下跌3.07%，跌16元，市值蒸發4149億元、跌破13.1兆元，聯發科翻黑收在820元，下跌1.09%，聯電收在47.8元，下跌1.75%，鴻海收102元，小跌0.97%。日月光投控收在93元，下挫3.33%，台達電收在218.5元，下跌2.24%。

ABF載板三雄今天走弱，欣興收在208.5元，下跌1.65%，南電收在381元，下跌2.56%，景碩收在164元，下跌2.38%。

航運股重挫超過4%，貨櫃三雄長榮收139元，下跌3.81%，萬海收在148.5元，下跌1.98%，陽明收121元，下挫2.42%；航空雙雄成重災區，長榮航收31.15元，大跌9.84%，華航收24.55元，大跌9.41%。

金控股跌深，其中富邦金收在63.3元，大跌4.38%，國泰金收在54.1元，大跌3.74%，中信金收在26.05元，下跌3.87%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，上半年利空集結，包括俄羅斯與烏克蘭戰事拉長、美國聯準會（Fed）鷹派升息氣盛、COVID-19疫情升溫、中國升高封控導致科技產品需求下滑等，衝擊台股加權指數持續破底。

展望台股後市，沈建宏指出，短線來看，台股加權指數已修正至滿足點，股市下跌後台股本益比趨於合理，配合高股息殖利率保護、美國10年公債殖利率衝高破3%後漸降溫、外資期貨未平倉空單來到萬口以下等因素，短線台股仍有機會反彈，但反彈後在利空變數下，預期第2季台股指數將反覆測底。

中長期來看，沈建宏表示，經濟解封是必然趨勢，有利下半年景氣回神；市場情緒VIX恐慌指數回落，目前已接近最壞情況；在企業營運，中國堅持清零，預估全面復工最快也要5月中下旬以後，但利空一次出盡，有利技術面打出堅強底部。（編輯：楊凱翔）1110512