手機報稅占網路申報逾3成5 財政部估達標150萬戶

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（中央社記者張璦台北13日電）報稅季開跑，據財政部統計，截至今天上午11時左右，手機報稅件數已達55.6萬件、占網路申報約35.8%，官員指出，若維持占比，樂觀預期手機報稅達標150萬戶。

由於手機報稅功能進化，符合更多報稅族群的需求，財政資訊中心官員今天指出，截至今天上午11時左右，網路申報已逾155萬戶，其中手機報稅達55.6萬件、占35.8%，離線版約40.2萬件，網頁版約59.6萬件。

財政資訊中心官員補充，據去年5月13日下午5時統計數字，手機報稅38.8萬件、占網路申報約23%；今年情況與去年相比，主要是離線版、網頁版各減少約10萬件，手機報稅則增加約20萬件。

財政部長蘇建榮先前赴台北國稅局視察申報情況時表示，預估100萬至150萬戶使用手機完成申報；財政資訊中心官員指出，往年網路申報總戶數約達400多萬戶，若手機報稅占比持續超過3成5，應可達標150萬戶。

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國內COVID-19疫情趨嚴，所得稅申報期限延長至6月30日，台北國稅局表示，今年手機報稅2.0登場，新增「編修功能」及增加「行動支付、電子支付帳戶」繳稅方式，民眾可加以利用、在家安心完稅，免臨櫃申報，降低群聚風險。

同時，台北國稅局指出，設籍台北市的納稅義務人可參加「福虎生風」抽獎活動，除有「手機報稅獎」及「在家網路報稅獎」，若使用行動支付或電子支付帳戶完成繳稅者，可加碼參加「繳稅獎」抽獎，三重大獎總獎金新台幣70萬元，將抽出1457位幸運兒，歡迎民眾多多參與。（編輯：黃國倫）1110513