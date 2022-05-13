台灣大車隊首季營收創新高 看好解封後需求將大增
2022/5/13 16:51（5/13 17:13 更新）
台灣大車隊今年每股盈餘1.78元，創下歷史新高。圖為台灣大車隊車輛投身防疫計程車，載乘客前來篩檢站採檢。（中央社檔案照片）
（中央社記者賴言曦台北13日電）台灣大車隊今年第一季合併營收新台幣6.28億元，稅後淨利1.01億元，每股盈餘1.78元，創下歷史新高。
台灣大車隊執行長暨發言人林念臻透過新聞稿表示，分析第一季營收成長原因，其中計程車媒合、廣告媒體業務營收持續穩定成長，生活媒合服務營收同時大幅成長，有助「55688」APP生活媒合平台增長新動能，說明集團多角化經營策略於疫情期間奏效。
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台灣大車隊表示，隨著隔離鬆綁、國境逐漸解封等趨勢，交通需求將會大幅增加，同時因疫情加速改變消費者行為；在新生活服務生態圈的架構下，交通、生活媒合服務可望促進單量躍升，進而帶動集團整體營收獲利穩健成長。
台灣大車隊也表示，大車隊集團今年成立台灣智慧生活網子公司，結合旗下關係企業如台灣大車隊、55688代駕、全球快遞、潔衣家、生活大管家、金讚汽車保修和台灣大旅遊等，提供650萬用戶洗衣、快遞、居家清潔、代駕、保修、旅遊等各項生活媒合服務，抓緊利基，擴大平台經營發展。（編輯：翟思嘉）1110513
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