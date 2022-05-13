更多編輯台推薦新聞：
COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

Pixel 6a、Buds Pro等新機亮相 Google感謝台灣團隊貢獻
科技

Pixel 6a、Buds Pro等新機亮相 Google感謝台灣團隊貢獻

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

台灣大車隊首季營收創新高 看好解封後需求將大增

2022/5/13 16:51（5/13 17:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣大車隊今年每股盈餘1.78元，創下歷史新高。圖為台灣大車隊車輛投身防疫計程車，載乘客前來篩檢站採檢。（中央社檔案照片）
台灣大車隊今年每股盈餘1.78元，創下歷史新高。圖為台灣大車隊車輛投身防疫計程車，載乘客前來篩檢站採檢。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北13日電）台灣大車隊今年第一季合併營收新台幣6.28億元，稅後淨利1.01億元，每股盈餘1.78元，創下歷史新高。

台灣大車隊執行長暨發言人林念臻透過新聞稿表示，分析第一季營收成長原因，其中計程車媒合、廣告媒體業務營收持續穩定成長，生活媒合服務營收同時大幅成長，有助「55688」APP生活媒合平台增長新動能，說明集團多角化經營策略於疫情期間奏效。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣大車隊表示，隨著隔離鬆綁、國境逐漸解封等趨勢，交通需求將會大幅增加，同時因疫情加速改變消費者行為；在新生活服務生態圈的架構下，交通、生活媒合服務可望促進單量躍升，進而帶動集團整體營收獲利穩健成長。

台灣大車隊也表示，大車隊集團今年成立台灣智慧生活網子公司，結合旗下關係企業如台灣大車隊、55688代駕、全球快遞、潔衣家、生活大管家、金讚汽車保修和台灣大旅遊等，提供650萬用戶洗衣、快遞、居家清潔、代駕、保修、旅遊等各項生活媒合服務，抓緊利基，擴大平台經營發展。（編輯：翟思嘉）1110513

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族