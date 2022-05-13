神盾：手機需求沒比預期差 盼營運轉正成長

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（中央社記者張建中新竹13日電）指紋辨識晶片廠神盾財務長張家麒今天表示，中國封控對營運有些影響，不過手機市場需求並沒有比內部預期差，期待營運能夠轉為正成長，並儘快轉虧為盈。

神盾下午舉行線上法人說明會，張家麒表示，第1季因有新機種，在季節性效應發酵下，季營收新台幣9.17億元，季增13%，毛利率40.3%，連續2季超過40%水準，顯示成本結構改善，歸屬母公司業主淨損297萬元，虧損金額較去年第4季縮小92.4%，明顯進步，每股虧損0.04元。

張家麒說，中國封控對營運有些影響，反映在4月營收表現。神盾4月營收3.55億元，較3月下滑12.29%；他表示，這次封控的影響不像上次越南、印度封城嚴重。

張家麒說，手機市場需求並沒有比內部預期差，指紋控制晶片市場依然競爭，生產成本有壓力，將透過改善成本結構及優化產品組合，力求毛利率維持穩定。

神盾累計前4月營收12.72億元，較去年同期減少10.64%。張家麒說，希望營運能夠轉為正成長，並能儘快轉虧為盈。

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至於轉投資方面，張家麒表示，神盾投資主要考量產品、綜效及價格是否合理。他指出，神盾與工研院合作，有人工智慧（AI）技術，另有轉投資影像處理業者芯鼎，前端影像感測器是神盾最後一塊拼圖，才會決定公開收購晶相光16%股權，成為第2大股東。

張家麒說，未來將整合影像感測器、影像處理與AI，朝向內部設定的目標方向邁進。他表示，最近股市波動大，神盾幾個主要投資項目，帳面上並沒有明顯損失，且不會影響每股純益。（編輯：張均懋）1110513