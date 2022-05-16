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昆山廠復工超預期 勤誠仍看好今年營收

2022/5/16 14:52
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（中央社記者吳家豪台北16日電）伺服器機殼廠勤誠今天舉行線上法人說明會，總經理陳亞男說，中國廠停工對4月訂單達成率影響約一半，目前已恢復生產及出貨，客戶沒有延單或轉單情況，仍看好今年全年營收將優於去年。

勤誠今年第1季合併營收達新台幣20.89億元，季減20.3%，年增14.8%，創歷年同期新高；營業利益1.53億元，季減17.6%，年減7.3%；歸屬於母公司淨利1.26億元，季減18.3%，年增0.2%；每股盈餘1.05元。

陳亞男指出，美、中大客戶需求仍強勁，若非4月中國華東地區封城，造成供應鏈不穩及運輸問題，勤誠原本成長性應該更高。

她說，勤誠昆山廠因中國封控措施停工，對4月訂單達成率影響約一半，目前已經恢復生產並持續出貨，比預期順利，同時積極調配3座工廠產能，與客戶積極溝通，沒有延單或轉單情況。

陳亞男強調，勤誠將致力穩定上半年表現，加上已拿到雲端產業大客戶下一代產品訂單，預計今年第4季至明年第1季生產，持續看好全年營收成長，但仍須審慎管控營運風險，力拚全年毛利率逐步提升。

陳亞男也提到，嘉義廠每月產能已達5萬台，但受到中國封城影響料件出貨，勤誠積極提升嘉義廠自動化程度，預期下半年產能可達到每月8萬至10萬台。（編輯：楊凱翔）1110516

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