中鋼6月盤價平均降2.1% 看好下半年鋼市穩健發展

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（中央社記者賴言曦台北16日電）中鋼今天公告6月盤價，平均調降2.1%。中鋼說明，近期供應鏈受阻、物流成本上升，基於「順勢、穩健」原則，除部分鋼品視供需維持平盤，其餘參考國際報價與下游供需合宜調降。

中鋼透過新聞稿表示，近期俄烏戰爭因素對市場影響逐趨淡化，歐美鋼市急速降溫；亞洲鋼市則受回教國家齋戒月、東南亞與南亞雨季等季節性因素影響，短期鋼鐵需求趨緩。

中鋼指出，中國大陸嚴厲封控措施造成鋼材物流受阻、供需兩弱下，大陸流通行情及國際鋼價明顯向下修正，6月大陸寶武鋼、鞍鋼及本鋼盤價每公噸分別調降人民幣0元至200元（約合新台幣876.55元），另預測越南河靜FHS也將順勢調降。

中鋼6月盤價分別為熱軋鋼板（一般料）、熱軋鋼板（軋延料、一般料）、冷軋鋼捲（一般料）、熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）每噸調降500元；電鍍鋅鋼捲（抗指紋、建材）每噸調降300元至500元；熱浸鍍鋅鋼捲（電腦、家電、其他料）、電磁鋼捲（中低規、高規）每噸調降300元；熱軋鋼捲（API）則維持平盤。

觀察後市，中鋼表示，觀察各用鋼產業因不同競爭態勢仍有利好項目，歐盟對俄羅斯第6輪經濟制裁，於今年底前逐步停購俄羅斯原油，使國際原油價格居高不下，將有助於台灣API油管出口接單。

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中鋼指出，世界鋼鐵協會（worldsteel）2022年鋼鐵短期需求預測雖由原成長2.2%下修至0.4%（18.4億公噸），但仍有650萬噸的成長；2023年則恢復成長2.2%，約量增4100萬噸。美國聯準會（Fed）與主要國家央行加大貨幣緊縮力道，加速全球金融去槓桿效應，未來須關注擴散至實體經濟的風險。

中鋼提到，短期內雖因國際政經動盪、通膨升息與季節性需求轉淡使全球鋼市面臨修正壓力，但鋼鐵長期需求利好格局並未改變，後續待俄烏戰爭及大陸封控等負面因素消除後，接續疫後各大經濟體解封力拚經濟、戰後重建及各國基建計畫帶動剛性需求釋出，將有利下半年鋼市穩健發展。（編輯：趙蔚蘭）1110516