樺漢：封城影響第2季營收低於1.5% 今年高度樂觀

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（中央社記者吳家豪台北17日電）工業電腦廠樺漢今天指出，3大事業體今年在手訂單合計超過新台幣1300億元，中國封城對第2季合併營收影響低於1.5%，預期第2季營收與淨利將年增兩位數百分比，對今年展望高度樂觀。

樺漢董事長朱復銓在券商舉辦的線上法人說明會上表示，今年是樺漢個體本業接單能量首次突破百億元，過去都停留在幾十億元水準，今年因為資源垂直及水平整合策略發揮效益、進行全球製造布局，吸引客戶大量下單。

朱復銓指出，樺漢目前3大事業體在手訂單逾新台幣1300億元，其中系統整合事業今年在手訂單達600億元，成長動能主要來自半導體廠務、半導體設備、先進製程技術，對樺漢今年整體營運展望高度樂觀。

樺漢總經理蔡能吉表示，今年第1季樺漢接單與出貨比值（B/B Ratio）約1.27至1.28，第2季約1.25至1.3，主要受到中國封城影響；隨著後續料況到位、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩解，預期第3季B/B Ratio有機會來到1.2，第4季將達1.25。

蔡能吉說，位於匈牙利的布達佩斯工廠預計今年第3季完成後續相關程序，有助擴大歐美市場業務發展，提供智慧金融和智能零售客戶完整產品解決方案。

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蔡能吉強調，樺漢客戶在俄國和烏克蘭業務只占營收1%，不影響樺漢下半年生產計畫。中國封城對樺漢第2季合併營收影響低於1.5%，目前原物料安全庫存已準備1到1.5個月，料況沒問題，且工廠採封閉式生產，直接和間接人員都在廠區，週日也加班生產，同時在台灣布局備援產能。

樺漢今年第1季合併營收達新台幣242.7億元，年增20.2%，創歷年同期新高，主要因為娛樂博弈、金融等客戶對智能零售、金融、彩票機等相關產品的需求強勁；在接單組合優化、成本費用控制下，毛利率季增2.5個百分點，歸屬於母公司稅後淨利約3.1億元，年增59.6%，改寫同期新高；每股盈餘2.97元。（編輯：翟思嘉）1110517