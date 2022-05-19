亞東氣體火警竹科壓降 台電：設備未受影響維持供電[影]

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（中央社記者張建中、蘇思云新竹19日電）新竹科學園區亞東氣體今天上午傳出火警意外，連帶造成竹科發生壓降情況，目前警消已派員前往亞東氣體灌救，台電表示，供電設備未受影響，持續維持雙迴路供電。

亞東氣體竹科廠區今天上午10時左右傳出火警意外，現場竄出濃濃黑煙。竹科管理局副局長陳淑珠表示，亞東氣體廠區內變電器發生火災，目前警消人員已緊急前往灌救。

陳淑珠說，亞東氣體火災意外，連帶影響竹科發生C級壓降，台電人員也緊急處理。據台電壓降等級分類，C級壓降是壓降持續時間落於0.05秒到1.0秒之間的壓降事件。

針對竹科園區因用戶設備故障發生電壓驟降，台電表示，是某161kV特高壓用戶廠內設備故障跳脫，引起鄰近電網電壓擾動，台電供電設備未受影響，持續維持園區雙迴路供電。（編輯：楊蘭軒）1110519