韓廠傳漲價 德律：將跟進調整售價有利營運

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（中央社記者張建中新竹20日電）韓國檢測設備廠Koh Young傳出有意調漲產品售價，自動檢測設備業者德律認為營運可望受惠，表示將會跟進調整售價。

德律下午舉行線上法人說明會，財務長陳冠元說，德律與Koh Young在自動光學影像檢測機（AOI）競爭非常激烈，近年互有領先，今年前4月德律銷售暫時領先。

法人提問，Koh Young傳出有意調漲產品售價，德律價格策略如何，陳冠元表示，德律產品價格會反映市場競爭力，對手若要調高售價，德律也會跟進調整產品價格，將對營運有利。

陳冠元指出，馬來西亞業者Vitrox是德律在X光自動檢測機（AXI）的主要競爭對手，德律近年急起直追，雙方差距已有限。

陳冠元說，德律有2種AXI設備產品，其中1種是用線性掃描，講究速度，另1種採用區域環形掃描，速度慢點，不過應用較好的電腦斷層掃瞄科技，適用於軟板和組裝電路板，預期德律今年銷量有機會超越Vitrox。

受惠產品競爭力提升，網通伺服器及筆記型電腦和平板電腦Mini LED需求強勁，德律今年前4月營收新台幣24.59億元，年增28.78%，稅後淨利7.62億元，每股純益3.23元。

因應未來營運需求，陳冠元表示，德律啟動2期廠房建廠，預計明年7月可望取得使用執照，並開始貢獻營收。（編輯：張均懋）1110520