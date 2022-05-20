中國調降5年期LPR 亞股上漲

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（中央社香港20日綜合外電報導）中國決定調降5年期貸款市場報價利率後，亞股今天持續上漲，這讓投資人樂觀認為這個世界第2大經濟體可能會從受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的打擊中振作起來。

在利率上升、能源價格飆漲、中國實施防疫封鎖和俄羅斯持續對烏克蘭猛攻的情況下，本週零售商發布的低迷財報，加劇全球股市的不確定性。

中國央行今天早上宣布將5年期貸款市場報價利率（LPR）從4.6%降至4.45%。

貸款市場報價利率是指具有代表性的報價銀行根據其對最優質客戶的貸款利率，以公開市場操作利率加點形成的方式報價，由中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心計算並公布的基礎性貸款參考利率。目前LPR已成為貸款利率定價主要參考基準。

目前中國房地產低迷，嚴格的防疫限令導致港口和工廠活動暫停，造成經濟失血，降息作法將有助於減少抵押貸款成本，提振需求。

上海萬霽資產管理有限公司基金經理人牛春寶表示：「毫無疑問，這在鼓舞市場情緒方面是利多。」

東京、首爾、新加坡和雪梨股市都上漲1%，香港恆生指數領漲，下午漲幅超過3%。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110520