力甩戰爭干擾 泰鼎-KY今年拚賺1股本

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北24日電）PCB大廠泰鼎-KY今天表示，下半年景氣疑慮來自戰爭，客戶端需求變數高，但仍看好今年營收、獲利都會比去年成長，成長領域主要來自汽車板、網通、家用等；法人估有望挑戰賺1股本。

印刷電路板廠泰鼎-KY今天舉行股東常會，由董事長王樹木主持，會中通過每股配發現金股利4元，並完成第6屆董事改選，選出7席董事分別為王樹木、周瑞祥、鄭永源、李順忠、吳森田、Somkiat Krajangjaeng、陳篤全，以及蘇朝琴、陳永財、Jesadavat priebjrivat、洪瑞華共4位獨立董事；其中，陽明交大教授洪瑞華是泰鼎-KY董事會首次加人的女性成員，以強化董事會獨立性並落實性別平等價值。

展望下半年，泰鼎-KY董事長王樹木、總經理周瑞祥在股東會後接受媒體訪問時表示，對下半年景氣的疑慮來自戰爭因素，恐導致通膨進一步惡化，客戶端確實還有些庫存，需求端變數高，但仍看好泰鼎-KY今年營收、獲利會比去年成長，成長領域主要來自汽車板、網通、電競等。

周瑞祥進一步說，去年原物料大漲，材料成本變高，但受惠製造成本優化，讓去年毛利率還有21.5%的水準，預估今年在採購比價的優勢上，讓材料成本不會更高，今年毛利率不會比去年差，甚至不排除更成長。

泰鼎-KY去年每股盈餘7.25元，法人預估，今年有望挑戰賺1股本。

泰鼎-KY去年啟動3廠擴產，周瑞祥說，既有3個廠區已可支應未來3年所需，目前一個月產能已達100萬平方公尺，是東南亞最大的產能。

泰鼎-KY也積極開發新客戶，網通板開發歐、美新客戶，其中也包括低軌衛星的新客戶；汽車板則有韓國、歐洲客戶，近年以韓國區域有較高的成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台商近年積極加速除了中國以外的海外布局，台虹近期也宣布在泰國設廠。王樹木說，在第一波中美貿易戰、第二波中國防疫清零政策之下，加速許多製造商一定要往外移的決心，泰鼎-KY在20年前就投資泰國，希望能看到更多的PCB廠商加入，進一步完整供應鏈，慢慢產生群聚效應。

周瑞祥說，雖然來東南亞投資是趨勢，但對很多人來說，要踏出這一步不容易，主要投資障礙一開始是語言，只要耐心溝通就可。（編輯：翟思嘉）1110524