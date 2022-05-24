醫揚：第2季業績維持高峰 訂單能見度到第4季

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）醫療電腦廠醫揚總經理王鳳翔表示，第1季營收創新高，第2季有機會維持第1季高峰；受惠一級供應商（Tier 1）醫療設備客戶出貨強勁，2022出貨能見度到第4季，並未受到美歐通膨及俄烏戰爭影響。

醫揚今天參加櫃買中心業績發表會，王鳳翔表示，第1季營收衝上新台幣4.19億元，創下歷史新高，稅後盈餘4194萬元，每股盈餘1.39元，年增144%。展望2022年，能見度已到第4季；同時持續接獲美歐醫療大廠2023年長單，接單力道相當穩定，包括生理監測、輔具等都有雙位數成長。

王鳳翔表示，未來將積極參與海外展覽，台灣也與台科大成立醫療AI聯合研究中心。積極布局醫療AI藍海市場，並與產業龍頭廠NVIDIA、INTEL成為策略合作夥伴，進行產品開發。

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王鳳翔指出，歷經2年多COVID-19疫情的洗禮，促使全球醫院、醫療設備商陸續導入人工智慧（AI）相關品項，大數據和雲端技術將帶領健康行業達到智慧化與數位化。AI在醫療健康領域具有舉足輕重地位，其應用範圍從醫療機器人擴展到影像輔助診斷、個人健康助理與用藥管理。

據Hospimedica網站引述調研機構Research and Markets報導，2018年醫療AI市場規模達22.4億美元，分析師預估2019年至2024年市場規模有望達到170.2億美元，年均複合成長率(CAGR)將為40.15%。（編輯：張均懋）1110524