中國激勵車市政策 法人：助零配件台廠獲利年增28%

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）中國國務院推出階段性減徵部分乘用車購置稅政策，法人分析，有助台灣車用零配件廠到2023年獲利表現，估今年台廠獲利平均可年成長28%，包括東陽、智伸科、和大等明顯受惠。

中國經濟下行壓力加大，國務院部署「穩經濟一攬子措施」，其中階段性減徵部分乘用車購置稅人民幣600億元。

日系外資法人24日報告指出，這項政策將提升近期中國車市需求，當地中國原廠委託製造（OEM）車廠可望明顯受惠，預期這項政策主要鎖定小引擎乘用車款。

觀察台灣車用零配件廠商效益，日系外資法人分析，在此項政策刺激下，加上車用晶片缺貨狀況逐步舒緩、原材料價格、海運貨櫃、人工、新台幣匯率等因素持續改善，有助台灣車用零配件廠商到2023年的獲利表現。

日系外資法人預期，今年台灣車用零配件廠商獲利平均可望較去年成長28%，預估2023年平均獲利可再年增16%；預期最快第2季中國車市可逐步復甦，台廠訂單以及委外代工的機會增加。

汽車零配件廠東陽稼動率提升、加上產品組合改善，帶動售後維修市場（AM）和OEM產品訂單優於預期，日系外資法人指出，東陽第1季開始AM產品漸擺脫中國COVID-19疫情封控和海運缺櫃影響，加上主要客戶庫存水位低僅有1個月、美國二手車市復甦等有利因素，預期東陽今年AM產品業績成長可期。

此外，東陽中國大陸OEM產品業績最快第2季可逐步改善，日系外資法人預期，東陽今年業績可超過新台幣197億元，年增7%至8%，毛利率可受惠產能利用率提升、新台幣兌美元匯率走貶等因素，彌補原物料成本上揚，有機會年增1至2個百分點、上看21%，今年獲利目標可超過17億元，大幅年增148%。

汽車動力與安全零配件廠智伸科下半年營運有機會明顯回溫，本土法人指出，智伸科併購旭申國際後切入電動車供應鏈，目前電動車業績占比約25%，預估未來幾年占比可提升至30%；此外智伸科下半年電子產品取得硬碟大廠訂單，醫療產品開始拉貨、新訂單完成開發，挹注今年智伸科業績可年增近10%，毛利率可逐季回溫，稅後獲利可年增近12%、逼近13.5億元衝新高，每股純益超過11.5元。

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汽車傳動系統製造廠和大日前表示，3月起陸續調高產品外銷價格，反映高漲的運費與原材料成本，漲幅約5%至10%，可大幅提高毛利率，第2季起獲利可回穩。

和大預期疫情因素以及缺料、缺櫃、缺工、缺外包等可陸續紓解，加上美系大廠訂單大幅回溫及新電動車客戶專案放量增溫，有助今年營運，法人預估和大全年營收可再創新高，目標邁向百億元大關。（編輯：楊凱翔）1110525