台銀售好運錦鯉1英兩彩色精鑄銀幣 全球限量388枚

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新加坡造幣廠推出「2022好運錦鯉1英兩彩色精鑄銀幣」，全球限量發行388枚，台灣銀行5月25日起在台銀網站、各分行和營業部銷售。（台灣銀行提供）中央社記者謝方娪傳真 111年5月25日

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（中央社記者謝方娪台北25日電）台灣銀行今天起銷售由新加坡造幣廠推出的「2022好運錦鯉1英兩彩色精鑄銀幣」，全球限量發行388枚，每枚售價新台幣4200元。

台灣銀行宣布即日起在台銀網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行（簡易型分行除外）及營業部銷售「2022好運錦鯉1英兩彩色精鑄銀幣」。

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台銀指出，「2022好運錦鯉1英兩彩色精鑄銀幣」為精鑄等級，主題面描繪2條色彩鮮豔的錦鯉魚，神態自若地在荷花池裡嬉戲跳躍；荷花錦鯉寓意「連年有餘」、「好運連年」及「平安吉祥」。

台銀說明，銀幣設計為橢圓形，幣面正上方鐫有大英國協英國女王伊莉莎白二世肖像，外圈標示發行年份2022、發行國名NIUE及面額TWO DOLLARS，橢圓形幣面外圍標示重量1oz及999 FINE SILVER，全球限量發行388枚。（編輯：黃國倫）1110525