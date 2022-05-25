更多編輯台推薦新聞：
四方安全對話是「亞洲版北約」嗎？印度為何尷尬？問答一次看
國際

四方安全對話是「亞洲版北約」嗎？印度為何尷尬？問答一次看

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事
生活

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
5縣市防豪雨 新北八里累積雨量136毫米
首頁 / 產經

台銀售好運錦鯉1英兩彩色精鑄銀幣 全球限量388枚

2022/5/25 18:23（5/25 19:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新加坡造幣廠推出「2022好運錦鯉1英兩彩色精鑄銀幣」，全球限量發行388枚，台灣銀行5月25日起在台銀網站、各分行和營業部銷售。（台灣銀行提供）中央社記者謝方娪傳真 111年5月25日
新加坡造幣廠推出「2022好運錦鯉1英兩彩色精鑄銀幣」，全球限量發行388枚，台灣銀行5月25日起在台銀網站、各分行和營業部銷售。（台灣銀行提供）中央社記者謝方娪傳真 111年5月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北25日電）台灣銀行今天起銷售由新加坡造幣廠推出的「2022好運錦鯉1英兩彩色精鑄銀幣」，全球限量發行388枚，每枚售價新台幣4200元。

台灣銀行宣布即日起在台銀網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行（簡易型分行除外）及營業部銷售「2022好運錦鯉1英兩彩色精鑄銀幣」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台銀指出，「2022好運錦鯉1英兩彩色精鑄銀幣」為精鑄等級，主題面描繪2條色彩鮮豔的錦鯉魚，神態自若地在荷花池裡嬉戲跳躍；荷花錦鯉寓意「連年有餘」、「好運連年」及「平安吉祥」。

台銀說明，銀幣設計為橢圓形，幣面正上方鐫有大英國協英國女王伊莉莎白二世肖像，外圈標示發行年份2022、發行國名NIUE及面額TWO DOLLARS，橢圓形幣面外圍標示重量1oz及999 FINE SILVER，全球限量發行388枚。（編輯：黃國倫）1110525

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族