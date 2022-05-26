彩晶：6月產能全恢復 面板供需平衡恐延至明年下半

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（中央社記者潘智義台北26日電）面板廠瀚宇彩晶副總經理吳許合今天在股東會後線上記者會表示，面板供需平衡可能自原估的今年下半年，延至2023下半年，但彩晶規模小，專注利基產品，不參與產能競爭。

吳許合說明，今年第1季有做機台調整，到5月前仍有影響，但6月可恢復百分之百的產能利用率；至於面板價格「隨行就市」，市場價格仍在下修中，有些尺寸跌至歷史低點，甚至更低。

他說，俄烏戰爭引發通膨壓力，使終端消費市場需求下滑，也使品牌商下修出貨量，對面板業而言是比較負面的現象，卻也造成電視尺寸往大尺寸發展。今年以來電視55、65吋出貨占市場比重高達45%至55%，75吋也快速拉升為12%至15%，大尺寸電視出貨比重高，對消化產能有幫助。

相對其他面板大廠，他強調，由於彩晶規模較小，不做價格競爭，目前應用產品包括穿戴裝置、筆電應用，甚至看好蘋果採用氧化銦鎵鋅（IGZO）面板，有利帶動市場需求，彩晶也規劃導入IGZO新產線，有機會在下半年送樣給客戶，新產線世代預定為5代至6代線，因只裝置小量機台，所以到時仍可調整。

彩晶期待新產線朝更節能開發應用，導入IGZO技術，在工控應用或戶外使用更省電，雖然市場成展緩慢，但不追規模經濟，因應客戶需求適度投資，豐富產品線。

針對今年資本支出，彩晶說明金額未定，因全球景氣不確定，下半年可能調整，控管資本支出較為保守，公司手上現金達新台幣200多億元，向經濟部申請台商返台融資也有200億元左右。

彩晶今年第1季合併稅後純損4.29億元，每股虧損0.15元；原本獲利，但因認列中光電評價損失，單季轉虧。

對於中光電股票認列評價損失，彩晶解釋，中光電是高股息股票，彩晶手頭現金充裕，對於認列中光電持股評價損益，是按公允價值認列業外損益，目前對中光電持股逾9%，中光電3月提名彩晶董事長焦佑麒為董事候選人，未來會洽詢主管機關，彩晶持有中光電股票，評價損益是否可放在權益法認列，避免今年第1季因中光電評價損失拖累獲利表現。

同時，彩晶已暫停原定加碼中光電股票的投資案。

彩晶統計，今年第1季穿戴產品占整體營收約6%；手機品牌商原估智慧手機在2022年具備成長高動能，但今年以來市況不如預期，已將全年智慧手機全球出貨預估17億支至16億支，降為13億支左右。

另外，因控制IC缺貨，品牌商集中資源在旗艦機種，2022年旗艦機規格提升，卻對一般消費者吸引力下降；反而是新興市場在2020年因疫情造成需求大降，但疫情緩和後，中低階手機市場需求優於往年。

彩晶去年稅後純益82.89億元，年增幅高達115%；每股稅後純益（EPS）為2.75元。彩晶今天股東常會通過每股配發1元現金股利。（編輯：楊蘭軒）1110526