程曦資訊掛牌戰略新板 看好虛擬通路經營需求擴大

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（中央社記者吳家豪台北26日電）服務委外營運商程曦資訊今天掛牌戰略新板，客戶以公部門和企業為主，簽訂年度合約的客戶貢獻營收達8成，看好虛擬通路經營正要開始成熟，市場需求將持續擴大。

程曦資訊創立於1993年，資本額新台幣1.5億元，從語音系統開發起家，進而發展客服系統整合，目前提供「服務委外」、「會員伴銷」、「顧客流程規劃」、「系統租賃」與「數位整合行銷」5大服務項目，包括1999市民熱線、1988紓困振興專線、防疫專線等公部門專案都出自程曦。

程曦去年營收約新台幣7.1億元，年增9.2%，創下歷史新高，近3年營收複合成長率逾10%；年約客戶占整體營收8成，年約客戶平均合作時間6年，長期收入穩定。

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程曦表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情限制面對面互動，企業改以遠距方式提供服務，帶動零售、金融、教育、醫療、活動、娛樂等產業遠距商機，也擴大線上諮詢服務需求。

程曦指出，在台灣以委外營運、顧客流程、系統租賃與數位行銷為主業務的廠商極少，程曦近3年營業額及員工數均成長超過30%，顯示國內市場發展大有可為。程曦未來將投入數位整合行銷，協助客戶經營會員。（編輯：楊凱翔）1110526