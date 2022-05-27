洪水樹：可成減產增現金 因應變局彈性勝同業

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金屬機殼廠可成27日召開股東常會，董事長洪水樹（中）表示，儘管今年變數還是非常多，但可成現在有龐大產能，可以滿足客戶需求。中央社記者吳家豪台南攝 111年5月27日

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（中央社記者吳家豪台南27日電）金屬機殼廠可成今天召開股東常會，董事長洪水樹表示，這2年變化造成供應鏈更加動盪，可成已提升應對變局的彈性和韌性，雖然今年變數仍多，可成會持續發展既有業務，追求內部有機成長。

可成2021年受到供應鏈缺料、運流瓶頸及高基期影響，合併營收為新台幣410.95億元，年減50.2%；歸屬業主稅後淨利85.75億元，年減59.4%；每股盈餘11.31元，寫下近11年新低。

洪水樹在股東會致詞說，2020年開始COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，病毒不斷變異，到現在還無法完全遏止，今年以來俄烏戰爭爆發引起地緣政治動盪，加上中國多處封控，衍生出零組件短缺、物流中斷，讓原來的衝擊更加飆升，嚴重衝擊全球供應鏈，甚至引發全球經濟衰退風險。

他坦言，許多產業都面臨非常嚴峻挑戰，看到商業運轉模式也跟著轉變，全球供應鏈開始出現重組現象，市場都很關注這些變化，整體經濟確實存在複雜與困難情況，應該算是幾十年來非常嚴重的事情。

洪水樹表示，面對這些政經局勢波動、市場變遷、產業發展不確定性，可成始終保持彈性和韌性，優先考慮股東利益和公司永續發展，希望可以掌握先機，做適當因應。

洪水樹進一步指出，這幾年品牌大廠急著降低成本，三不五時會看到紅色供應鏈崛起，加速價格競爭，也加速整個供應鏈重新洗牌，這在疫情爆發前都可以看得見。

回顧2021年可成出售泰州廠手機業務，洪水樹認為，因素很多，在2019年就可以看到許多徵兆，包括消費性電子大量商品化、價格競爭壓縮獲利空間，因此可成斷然在2021年處分泰州廠。

「這2年變化造成供應鏈更加動盪，供應鏈斷裂、缺料、物料漲價、運費飆升都造成產業巨大壓力，如果無法順利轉嫁成本，經營困難度非常高。」洪水樹表示，面對這些巨大變數，可成已經減少產能、增加現金，去應對變局的彈性和韌性比同業更高。

他說，可成2021年大動作處分泰州廠，等於宣告進入另一個新階段，進行巨大轉型，且轉型幅度非常大，著眼於未來10至20年可成將變成什麼樣的企業，屬於結構性轉型。

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展望今年，洪水樹表示，看到變數還是很多，供應鏈缺料問題可能下半年緩解，另外也有一些消費能力及需求端可能下滑的隱憂，然而這些都不影響可成既定目標，可成現在還是有非常龐大的產能，可以滿足客戶需求，將持續發展既有業務，追求內部有機成長。

他說，可成對外將積極尋找符合長期經營目標的投資機會或合作夥伴，也宣示投入醫療科技、車用零件、5G應用等領域，希望把產品和客戶做得更多元化，達到更均衡的營收來源，降低目前集中度太高的風險，長期將為客戶、股東、員工創造最大的價值。（編輯：楊凱翔）1110527